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На Сергія Шнурова подали в суд. Екссолістка Ленінграда хоче стягнути 7 млн. гривень

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
27 липня, 20:30
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Конфлікт Сергія Шнурова та Аліси Вокс, яка раніше була солісткою гурту "Ленінград", прийняв нових обертів. Артистка подала проти Шнурова позов про порушення авторських прав
Сергій Шнуров і Аліса Вокс вирішуватимуть конфлікт у суді
Сергій Шнуров і Аліса Вокс вирішуватимуть конфлікт у суді / Фото: facebook.com/alisavox.net

Проти Сергія Шнурова, який раніше написав вірш про співачку МакSим, і його компаній порушили цивільну справу "Про захист авторських прав". До цього співачка Аліса Вокс і її адвокат намагалися домовитися з артистом про компенсацію в 19 мільйонів рублів (близько 7 мільйонів гривень).

Як повідомляє StarHit, співачка Аліса Вокс, яка була в складі гурту "Ленінград" з 2012 по 2016 рік, брала участь у записі композиції "Лабутени" і декількох інших хітів, з якими Сергій Шнуров потім виступав без неї. Відсотки, належні співачці, співак їй не відраховував. Протягом півтора місяця Вокс і її адвокат вели з Сергієм Шнуровим переговори про виплату компенсації, щоб розв'язати питання без суду. Але Шнуров і його представники відмовилися йти на зустріч і не погодилися з претензією, яку висунула Аліса Вокс.

Вирішити все в досудовому порядку не вдалося, і тоді співачка направила свої вимоги до суду.

Аліса Вокс і Сергій Шнуров
Аліса Вокс і Сергій Шнуров / Фото: leningrad-shnurov.ru

У позові йдеться про такі пісні, як "Експонат", "Патриотка", "37-й", "Молитовна", "Сумка", "Коротше", "Сукня" і "Плачу". У цих треках звучить вокал Аліси Вокс, хоча вона з'являється не у всіх музичних кліпах.

В тренді

Крім того, сварка між Шнуровим і Вокс триває вже не перший рік. До цього співачка звинувачувала лідера "Ленінграда" в тому, що він змушував її виходити на сцену в одній спідній білизні та проявляв абьюз.

Дивіться в ролику, як Сергій Шнуров готувався до батьківства:

Раніше Сергій Шнуров висловив своє захоплення епатажним репером Моргенштерном.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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