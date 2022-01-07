На українському ТБ на Різдво покажуть концерт російського співака Артура Пірожкова

Російський артист Олександр Ревва відомий більшості слухачів під псевдонімом Артуром Пирожковим. Зовсім недавно виконавець побував у Києві, де зустрівся з Настею Каменських і записав з нею кілька відео в ТікТок .
Тоді за ролики з артистом Настю Каменських розкритикували фанати.
Не побоялися хейта з боку шанувальників на одному з українських музичних телеканалів, де вирішили показати цілий сольний концерт Пірожкова на Різдво.
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В офіційному Instagram-акаунті канал опублікували промо до трансляції.
Скандал із концертом Пірожкова в Україні
Концерт Артура Пірожкова в Україні анонсували на 31 березня 2022 року у Палаці Спорту у Києві. Понад те, у продажу вже з'явилися квитки на виступ російського артиста.
Проте не всі українські слухачі залишилися задоволені тим, що співаку з Росії дозволили провести своє шоу у Києві.
У соціальних мережах на організаторів концерту обрушився шквал критики з вимогою скасувати виступ артиста із країни-агресора.
Нагадаємо, раніше український продюсер Ігор Кондратюк вимагає заборонити концерти російських виконавців в Україні. Шоумен прокоментував свою позицію та пояснив навіщо створив петицію про заборону на в'їзд артистів із РФ .