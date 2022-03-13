Нагієв порушив мовчання після вторгнення Росії: Ми воювали самі із собою (відео)

Відомий російський телеведучий вперше після 23 лютого виклав пост у Instagram

Дмитро Нагієв опублікував першу посаду після вторгнення Росії / Фото: скриншот

Дмитро Нагієв весь цей час не коментував вторгнення Росії в Україну. Але після новини про блокування Instagram у Росії телеведучий порушив мовчання та опублікував пост.

Нагієв не запрошував підписників переходити в інші соцмережі. Він опублікував чорно-біле відео.

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До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: Що ж я старий накоїв?

Відео відомий телеведучий супроводжував піснею гурту "Акваріум" "Поезд в огне".

По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой...

Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть,

Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,

А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой,

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.

Этот поезд в огне и нам не на что больше жать,

Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать.

Нагадаємо, раніше репер Face виступив проти російської агресії

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