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Знайшла щастя з третьої спроби. Що відомо про чоловіків Мілли Йовович

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 15:34
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Знаменита американська акторка з українським корінням вже понад 10 років кохана дружина кінорежисера. Втім, це не один єдиний шлюб зірки
Мілла Йовович тричі виходила заміж.
Мілла Йовович тричі виходила заміж. / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Зараз Мілла Йовович щаслива мама трьох красунь-доньок, яких вона народила у шлюбі з кінорежисером Полом Андерсоном. Ви тільки уявіть, пара вже 12 років разом!

Зіркова сімейка часто разом подорожує за кордон, влаштовує затишні вечори вдома та пікніки на природі. Мілла поєднує сімейне життя зі зйомками. Хоч перевагу вона все ж таки віддає дітям та чоловіку.

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Сім'я Йовович часто проводить час разом.
Сім'я Йовович часто проводить час разом. / Фото: instagram.com/millajovovich

Але до цього повноцінного сімейного життя у Мілли було ще два шлюби з відомими чоловіками. Однак вони виявилися не довговічними. "Сьогодні" розповідають, з ким у Йовович були романи та як вони закінчились.

Шон Ендрюс

Мілла Йовович і Шон Ендрюс.
Мілла Йовович і Шон Ендрюс. / Фото: Instagram

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Моживо ви не знаєте, але вперше Мілла Йовович вийшла заміж, коли їй було всього 16 років! Обранцем вже тоді відомої моделі та акторки став її партнер зі зйомок "Під кайфом і в сум'ятті" – Шон Ендрюс. Пара узаконила шлюб у Лас-Вегасі.

Втім, дружиною зірка була недовго. Її мама Галина Логінова добилась анулювання цього шлюбу, адже дівчина була неповнолітньою. До речі, зараз Мілла сама шкодує, що таке вчинила. Ймовірно, у неї був складний підлітковий вік.

Люк Бессон

Мілла Йовович і Люк Бессон.
Мілла Йовович і Люк Бессон. / Фото: Instagram

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Друге заміжжя у Мілли відбулося з знаменитим режисером Люком Бессоном. Вони разом працювали над культовим фільмом "П'ятий елемент". До речі, сама ця картина принесла світову славу Йовович, як акторці, а Бессону, як кінорежисеру.

Під час зйомок у них спалахнуло почуття один до одного. Тож вже після прем'єри проєкту, парочка одружилась. Проте шлюб цей тривав лише два роки. Ходили чутки, що Мілла та Люк часто сварилися, відмовлялися шукати компроміси і відчайдушно ревнували одне одного.

Пол Андерсон

Мілла Йовович і Пол Андерсон.
Мілла Йовович і Пол Андерсон. / Фото: Getty Images

Вже через декілька років Мілла Йовович, здається, знайшла "чоловіка своєї мрії", з яким вже довгі роки разом. Третім чоловіком зірки став режисер фільму "Оселя зла" Пол Андерсон. У 2007 році у парочки народився первісток – донька Евер.

Через два роки після появи дівчинки Мілла та Пол зіграли весілля. І вже у 2015 році у подружжя народилась донька Дашіель. До речі, її Йовович народила у віці 40 років.

Взимку 2020 року Йовович та Андерсон втретє стали батьками доньки Оушен.

Сама ж артистка розповіла, що секрет їхнього щасливого шлюбу криється у відсутності суперництва та ревнощів.

Нагадаємо, що раніше Мілла Йововчи зізнавалась, що робила аборт. За її словами, вона вибрала "правильний час для народжування дітей".

Також нещодавно, ми показували, як виглядає мама акторки Галина Логінова. До речі, жінка була зіркою 70-х в СРСР.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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