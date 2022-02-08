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Наташа Корольова залишилася без квартири в США через Ігоря Ніколаєва

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 09:49
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Наташа Корольова розповіла про нерухомість у США, яка у неї була у шлюбі з Ігорем Ніколаєвим
Наташа Корольова розповіла про нерухомість, яку залишила Ігорю Ніколаєву
Наташа Корольова розповіла про нерухомість, яку залишила Ігорю Ніколаєву / Фото: Instagram

Наташа Корольова любить проводити відпустку в Майамі, де вже багато років живе її мама Людмила Поривай та старша сестра із сім'єю Ірина Осауленко. Як зізнається співачка, вона любить зупинятися у мами, а ось собі нерухомість у США Корольова не збирається купувати.

Як пояснила співачка у розмові з журналістами Дні.ру , що квартиру в Майамі утримувати дорого. Артистка знає це з власного досвіду, оскільки у шлюбі з Ігорем Ніколаєвим вони мали апартаменти в Америці.

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Моє перше та останнє власне житло в Майамі було придбано у першому шлюбі і після розлучення благополучно залишено чоловікові, – сказала співачка.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова були одружені з 1992 по 2001 рік – стосунки почалися, коли співачці було 18 років. Для Корольової композитор написав такі хіти "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: Instagram

Варто зазначити, що Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але ці чутки не коментує. Нещодавно у ЗМІ почали обговорювати, що шлюб артистів зруйнувала російська співачка

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