Наташа Корольова з мамою влаштували танці у США під трек Насті Каменських (відео)

Наташа Корольова продовжує у соцмережах ділитися спільними фото та відео з мамою Людмилою Поривай

Наташа Корольова опублікувала нове відео з мамою / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова разом із Тарзаном вирушили у відпустку до Майамі, де мешкає родина співачки. Артистка намагається якнайбільше часу проводити з мамою. Наташа Корольова вже показала кадри з нової фотосесії мами , а тепер вони зняли відео TikTok.

Корольова показала, як вони з мамою танцюють на вулиці в Майамі під трек Насті Каменських "Девочки рулят". Співачка з'явилася у відео кольоровому костюмі, а її мама – у джинсах та яскравій куртці. У кадрі на кілька секунд засвітився чоловік співачки Тарзан.

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У коментарях думки підписників розділилися. Хтось похвалив Людмилу Поривай за енергію та активний спосіб життя, а хтось розкритикував.

"Дівчатка молодці на позитиві"

"Дівчатка, ви супер"

"Дівчатка супер, мама взагалі бомба"

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"Не знаю як вам, але мені навіть дивитися на це неприємно"

"Мама Люда просто смішна!"

"Кошмар! Вони нас всією сім'єю вирішили добити?"

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Варто зазначити, що в Мережі часто критикують Наташу Корольову та її родину. Особливо дістається від підписників мамі співачки. Нещодавно артистка відповіла всім, хто хейтить її рідних.

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Усі, хто спостерігає за нашою родиною на хвилях соцмереж, я сподіваюся, розуміють, що наша родина не зовсім звичайна. Всі члени нашого сімейного угруповання трохи не вписуються в стандартні канони, так що, шановні підписники, або ми збігаємося з вами вібраціями і насолоджуємося, або краще відпишіться, щоб не робити собі нерви! Усім кохання та позитиву!

Раніше ми розповідали, що Наташі Корольовій заборонили в'їзд до Литви через виступи в Криму.