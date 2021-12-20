Жерара Депардьє публічно звинуватили у зґвалтуванні: "Більше не можу мовчати"

У 2018 році Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Тоді ім'я актриси, яка написала заяву, не повідомлялося

Канадська акторка звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні / Фото: Twitter

Через три роки канадська акторка Шарлотта Арнольд перервала мовчання і заявила, що саме вона стала жертвою 72-річного актора.

Я більше не можу мовчати. Пройшов уже рік відтоді, як йому висунули звинувачення. Він досі працює, тоді як я виживаю. Життя проходить повз мене вже три роки. Жити в мовчанні – це все одно що поховати себе живцем, – написала актриса Twitter.

/ Фото: Twitter

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Як стверджує Шарлотта, все сталося у серпні 2018 року під час репетиції п'єси у квартирі Жерара Депардьє.

Дівчина після зґвалтування зверталася до поліції. Вперше цю справу закрили, оскільки доказів провини актора не було. Дівчина знову подала звинувачення проти Депардьє, і справу відновили наприкінці 2020 року.

Актор не визнає своєї провини та звинувачує дівчину у наклепі.

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Нагадаємо, нещодавно "чоловік мрії Кері Бредшоу" попав у гучний секс-скандал. Кріса Нота відразу кілька жінок звинуватили у зґвалтуванні.