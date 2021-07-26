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Більше не приховують стосунки: як Джей Ло відзначила день народження в компанії Бена Аффлека (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 липня, 07:45
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек – зараз одна з найбільш обговорюваних голлівудських пар. Закохані провели час в Сен-Тропе. У фан-акаунтах з'явилися нові фото пари
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зняли на яхті в Сен-Тропе
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зняли на яхті в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/jlo

Шанувальники Дженніфер Лопес і Бена Аффлека радіють – пара підтвердила свої стосунки через кілька місяців чуток про возз'єднання. Свій день народження Джей Ло відсвяткувала з Аффлеком, в Мережі з'явилися нові фото пари.

Папарацці зняли закоханих на яхті в Сен-Тропе. Пара особливо не ховалася.

Дженніфер Лопес відзначила день народження з Беном Аффлеком в Сен-Тропе
Дженніфер Лопес відзначила день народження з Беном Аффлеком в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Потім разом з друзями Джей Ло і Бен Аффлек вирушили в нічний клуб, де відзначали день народження співачки.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

У фан-акаунтах в коментарях прихильники не приховують свого захоплення і сподіваються, що цього разу Дженніфер Лопес і Бену Аффлеку вдасться зберегти стосунки.

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися у липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Цього року Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймі, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

Дженніфер Лопес застрахувалася від зрад – подробиці в сюжеті:

Раніше ми показували, як виглядали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тоді і зараз – фото через 17 років.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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