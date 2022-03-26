Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Хливнюка поранили

Федишин vs фани Лорак

Паш плете сітки

Лисий MELOVIN

Bon Jovi з нами

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Не в Ізраїлі: батько Урганта розповів, де насправді зараз телеведучий

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 12:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На початку березня з'явилися чутки, що Іван Ургант разом із сім'єю поїхав до Ізраїлю
Батько Івана Урганта спростував, що телеведучий втік до Ізраїлю
Батько Івана Урганта спростував, що телеведучий втік до Ізраїлю / Фото: Instagram

Сам телеведучий казав, що в нього відпустка та обіцяв незабаром повернуться. У Мережі не дуже повірили Урганту враховуючи скільки російських зірок останнім часом виїхало з Росії. Батько телеведучого Андрій Ургант порушив мовчання та розповів про місцезнаходження сина.

Ургант-старший запевняє, що Іван уже повернувся до Росії.

Реклама

Він зараз уже в Москві разом зі своєю родиною, що ви всі збожеволіли? Решта, що пишуть, я навіть не коментуватиму, – цитує отця Урганта StarHit.

Іван Ургант із батьком
Іван Ургант із батьком / Фото: Instagram

У день вторгнення Путіна в Україну російський ведучий Іван Ургант опублікував у Instagram чорну картинку і написав: " Страх та біль. Ні війні" . Раніше з'явилася інформація про те, що шоу "Вечірній Ургант" закрили через позицію ведучого щодо війни.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ заговорили про повернення Алли Пугачової та Максима Галкіна до Росії.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти