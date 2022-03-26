Не в Ізраїлі: батько Урганта розповів, де насправді зараз телеведучий

На початку березня з'явилися чутки, що Іван Ургант разом із сім'єю поїхав до Ізраїлю

Батько Івана Урганта спростував, що телеведучий втік до Ізраїлю / Фото: Instagram

Сам телеведучий казав, що в нього відпустка та обіцяв незабаром повернуться. У Мережі не дуже повірили Урганту враховуючи скільки російських зірок останнім часом виїхало з Росії. Батько телеведучого Андрій Ургант порушив мовчання та розповів про місцезнаходження сина.

Ургант-старший запевняє, що Іван уже повернувся до Росії.

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Він зараз уже в Москві разом зі своєю родиною, що ви всі збожеволіли? Решта, що пишуть, я навіть не коментуватиму, – цитує отця Урганта StarHit.

Іван Ургант із батьком / Фото: Instagram

У день вторгнення Путіна в Україну російський ведучий Іван Ургант опублікував у Instagram чорну картинку і написав: " Страх та біль. Ні війні" . Раніше з'явилася інформація про те, що шоу "Вечірній Ургант" закрили через позицію ведучого щодо війни.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ заговорили про повернення Алли Пугачової та Максима Галкіна до Росії.

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