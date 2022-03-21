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Російська актриса Марія Голубкіна, яка не знає іноземних мов, нікому не потрібна за кордоном

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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21 березня, 22:36
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Російська актриса прокоментувала дії зірок, які їдуть за кордон. Сама ж вона працювати в жодній країні, крім РФ, не зможе
Російська актриса продовжує мовчати про напад Росії на Україну
Російська актриса продовжує мовчати про напад Росії на Україну / Фото: Інстаграм Марії Голубкіної

Багато російських зірок зараз тікають з РФ: хтось, щоб врятувати свою шкуру та гроші у зв'язку з величезною кількістю санкцій та обмежень у зв'язку з вторгненням Росії до України, але є й ті, хто засуджує політику Путіна і не хоче мати нічого спільного з кривавим режимом (про їхню проукраїнську та антивоєнну позицію ми також регулярно пишемо). Але більшість лишається. Одна з них – Марія Голубкіна, актриса театру та кіно.

Актриса Марія Голубкіна продовжує залишатися в РФ,так само як і не говорити про напад Росії на Україну. Вона мовчить, а це означає – підтримує. Але при цьому вона дозволяє собі коментувати дії інших публічних людей, які вирішили поїхати.

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В інтерв'ю News.ru вона наголосила, що не засуджує тих, хто поїхав.

Марія Голубкіна

Самій же Голубкіній спробувати щастя за кордоном не вдасться при всьому бажанні. 48-річна актриса не володіє іноземними мовами у тій мірі, щоб могти зароблять гроші. Щоправда, прикривається вона "глибокими" сенсами російської мови, залишаючись у РФ.

Тобто я можу, звичайно, і іншими мовами висловлюватися. Але тільки в нашій російській мові бачу тисячі смислів, тоді як інша мова для мене це просто слова.

Тож коли в РФ через санкції не буде що їсти, а виїхати не вийде (а це буде вже зовсім скоро), артистці доведеться згадати, що вона своїм мовчанням про війну допомогла кривавому путінському режиму.

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Також зараз обговорюють той факт, що Руслана записала емоційне звернення до білорусів.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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