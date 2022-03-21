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Руслана записала емоційне звернення до білорусів: Ваших синів роблять гарматним м'ясом

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21 березня, 20:44
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Останні кілька днів з'явилася інформація про те, що Білорусь може вступити у війну з Україною на боці Росії. Багато артистів записали звернення до білоруського народу
Руслана закликала народ Білорусі не відпускати своїх солдатів на війну в Україну
Руслана закликала народ Білорусі не відпускати своїх солдатів на війну в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно українська співачка Оля Полякова звернулася до білорусів із закликом одуматися і не пускати своїх солдатів – братів, чоловіків та синів – на війну в Україну.

Тепер схоже звернення записала Руслана. Вона опублікувала 8-хвилинний відеоролик на своїй сторінці у Facebook.

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Путін мордує Україну і хоче пити нашу кров, так само він буде мордувати і вас і пити вашу кров. Народ Білорусі кидають на вірну смерть. Синів Білорусі без військового досвіду, без жодної причини воювати, без права на власну позицію та долю, роблять гарматним м'ясом... Не йдіть на смерть за Путіна, врятуйте себе, своїх та наших дітей, – каже Руслана.

Руслана також наголосила, що білоруси та українці завжди були близькі та не мали конфліктів та спільних претензій.

Коли буде пролита перша кров, залишатися братами буде неможливо. Тому що з обох кордонів з'являться сироти, вдови, безутішні матері та батьки. Наші будинки і землю, дітей і мирних людей знищують рашистською зброєю, зокрема з території Республіки Білорусь, і ви це знаєте", – каже артистка у відео.

Руслана закликала народ Білорусі виходити на мітинги та чинити опір режиму, а не бути "стадом, яке ведуть на забій".

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Тим часом нашу країну підтримують за кордоном. Наприклад, легендарна група Queen відкрила збір коштів на допомогу Україні. Актриса та ведуча "Оскара" Емі Шумер запропонувала продюсерам премії запросити в ефір Володимира Зеленського, щоб він розповів американцям правду про війну в Україні та агресію РФ.

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