Наомі Кемпбелл проводить час з розлученим мільярдером (фото)

У Мережі припускають, що у британської супермоделі з'явився черговий залицяльник, статки якого оцінюють у 8,9 мільярда доларів

Наомі Кемпбелл засвітилась в компанії мільярдера Ернесто Бертареллі / Фото: Колаж: Сьогодні

52-річна Наомі Кемпбелл всіляко намагається приховувати своє особисте життя від публіки. Незважаючи на те, що торік ікона 90-х вперше стала мамою, вона досі не назвала ім'я батька своєї донечки.

Днями папараці неочікувано заскочили зірку подіумів під ручку з 56-річним італійским мілярдером Ернесто Бертареллі на Гран-прі "Формули-1" в Монако. Поява Наомі у компанії підприємця наробила чимало галасу у Мережі. Як повідомляє Daily Mail, є велика ймовірність того, що між Кемпбелл та бізнесменом романтичні стосунки!

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Наомі з мільярдером на перегонах "Формули-1" / Фото: Getty Images

На фото видно, як модель та мільярдер мило йшли під ручку та розмовляли. На перегони Наомі Кемпбелл одягнула білу довгу сукню, доповнивши образ кросівками Nike.

Супермодель та бізнесмена підловили у Монако / Фото: Getty Images

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Наомі на Гран-прі Монако / Фото: Getty Images

Що відомо про Ернеста Бертареллі?

Потенційний обранець Наомі є головою Фонда Бертареллі, який займається охороною морського середовища. Був власником успадкованої від батька біотехнологічної компанії Serono, яку він з сестрою 2007 року продали за 13 млрд доларів. Окрім того, відомо, що бізнесмен є двукратним володарем Кубку Америки, який він завоював у складі швейцарської компанії яхтингу.

Як ми вже зазначили, статки мільярдера на сьогодні оцінюють в 8,9 млрд доларів.

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З 2000 року Ернесто перебував у шлюбі з переможницею конкурсу краси "Міс Велика Британія-1988" Крісті Бертареллі. Проте 2021 року подружжя розлучилось. Ексдружина підприємця отримала після розриву понад 440 млн доларів – це її зробило найбагатшою розлученою жінкою у Британії.

Ернесто з ексдружиною. Фото: Getty Images

Зазначимо, що у самої Наомі було досить бурхливе особисте життя. Вона зустрічалась з басистом групи U2 Адамом Клейтоном. Крутила роман з ексменеджером команди Renault гонок "Формули-1" Флавіо Бріатором.

На початку 2000-х ЗМІ повідомляли, що Наомі Кеммбел перебуває у стосунках із російським олігархом Владиславом Дороніним.

2017-го ходили чутки, що Кемпбел закохалася у 61-річного єгипетського мультимільйонера Луїса Камілері.

Нагадаємо, нещодавно Наомі Кемпбелл заскочили з маленькою дочкою на прогулянці. У їхній компанії тоді також засвітився красень-незнайомець.