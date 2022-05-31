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Невістка Олега Янковського показала фото з прапором України та назвала Одесу "мамою"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 травня, 16:00
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Російська акторка Оксана Фандера, яка народилась в Одесі, на четвертий місяць повномасштабної війни наважилась висловити свою солідарність з Україною
Оксана Фандера підтримала Україну у війну з Росією
Оксана Фандера підтримала Україну у війну з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки співачка Лариса Доліна намагається всидіти на двух стільцях, поклоняючись Путіну та називаючи Одесу "рідною", акторка Оксана Фандера чітко висловила свою позицію, хоч і не називала речі своїми іменами, але, не виключення, що зірка скоро прямо заговорить про цинічність рашистів.

У Telegram-каналі невістка Олега Янковського опублікувала фото зі свого балкону, на якому висів великий жовто-синій прапор, а поруч сидів домашній улюбленець артистки. Також Оксана Фандера процитувала вірш поетеси Ради Морської, присвячений її рідній Одесі.

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Я пишу тобі, мамо, пишу і мені хочеться. Мамі – Місту О, – коротко написала знаменитість.

Скріншот Telegram

Звісно ж, наповнені злістю рашисти вже встигли дорікнути Фандері, мов "вона заробляє на РФ, тож мусить поважати країну":

  • Оксано, виїжджайте вже у свою рідну Одесу та не дратуйте росіян. Ви в Росії, поважайте цю країну, завдяки якій ви дуже добре та сито живете.
Скріншот Telegram

Зазначимо, що це не вперше 54-річна акторка публікує пости на підтримку України. Нещодавно вона пороздумувала про свободу.

Справжня свобода починається з того боку відчаю. Свобода – це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна відібрати, – зазначила зірка.

Скріншот Telegram

Також Оксана Фандера писала про воєнне літо, яке настане вже завтра, про те, хто такий солдат і що він має робити, а також про біль та розпач. Судячи з фото, зараз акторка перебуває в Грузії.

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Скріншот Telegram
Скріншот Telegram

Коротко про Оксану Фандеру

Акторка народилася 7 листопада 1967 року в Одесі. Батько Оксани, актор Олег Фандера – наполовину українець, наполовину ром, мати мала єврейське коріння. Коли дівчинці виповнилося 14 років, мати вдруге вийшла заміж, і сім'я переїхала до Москви.

У 1988 році Фандера посіла друге місце в першому офіційному конкурсі краси в СРСР "Московська красуня". Хоч і в Оксани були всі шанси на перемогу, проте їй так і не дісталась корона просто через те, що у неї не було московської прописки.

Оксана Фандера і переможниця конкурсу краси Марія Калініна
Оксана Фандера і переможниця конкурсу краси Марія Калініна

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У 1990 році Оксана вийшла заміж за актора та кінорежисера Філіпа Янковоського – син кінозірки Олега Янковського. У пари є дочка Єилизавета та син Іван.

Фандера з чоловіком/ діти зірок
Фандера з чоловіком/ діти зірок

Оксана грала у головних ролях у таких проєктах: "Статський радник", "Вогні притону", "Шатун", "Кам'яна голова".

Нагадаємо, раніше відомий російський актор Олександр Філіппенко показався у вишиванці й поділився теплими спогадами про Київ.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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