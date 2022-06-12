"Непрохана" мама Брітні Спірс несподівано відгукнулась про весілля доньки

Хоч поп-діва і не запросила Лінн Спірс на своє свято, але мама вирішила публічно привітати її

Лінн Спірс вирішила привітати Брітні та Сема з весіллям / Фото: instagram.com/britneyspears, Скріншот із відео

9 червня 40-річна Брітні Спірс сказала заповітне "так" біля вівтаря 28-річному коханому Сему Асгарі. На їхнє весілля чекали цілий рік, і ось дочекались! Свято пройшло на задньому дворі їхнього каліфорнійського дому в оточенні найрідніших та найближчих.

На весілля Брітні Спірс запросила зірок, які весь час підтримували її, поки вона була під опікою батька. Зокрема, були Донателла Версаче, Мадонна та Перс Гілтон! А от родичів співачка не захотіла бачити на заході, тож їх вона і не кликала.

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Попри напружені стосунки з донькою, мама Брітні Лінн Спірс вирішила публічно привітати зірку з весіллям із Семом Асгарі, повідомляє The Sun.

Брітні розлючена на всю свою родину, включаючи маму / Фото: Getty Images

Ти сяєш і виглядаєш такою щасливою! Твоє весілля – це весілля мрії! Те, що ти організувала його вдома, зробило його особливим. Я така рада за тебе! Я тебе люблю, – написала Лінн Спірс.

Зазначимо, що сестри Брітні Джеймі Лінн Спірс також не було в списку гостей. А от її брат Браян Спірс зумів отримати запрошення. Втім, західні ЗМІ пишуть, що Браян так і не прийшов привітати сестру.

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Весільне фото Спірс та Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Водночас Сем Асгарі запросив на церемонію декілька членів сім'ї, зокрема трьох своїх сестер.

Нагадаємо, Брітні та Сем зустрічаються вже близько шести років. Восени 2021 року Асгарі зробив пропозицію Спірс – за два місяці до звільнення співачки від 13-річної опіки Джеремі Спірса. Сама поп-зірка неодноразово звинувачувала маму у тому, що та зіпсувала її життя і просто хотіла здерти з неї гроші.

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Раніше ми писали, що ексчоловік Брітні Спірс ледь не зірвав їй весілля! За декілька годин до церемонії Джейсон Александр увірвався в її дім та почав вести прямий ефір у соцмережі. У результаті божевільного чоловіка затримали поліцейські.