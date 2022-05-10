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Ніка Білоцерковська: Таро показали смерть імператора і перемогу України

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 22:24
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Російська журналістка Ніка Белоцерковська в інтерв’ю Наталі Влащенко дала свій ізотеричний прогноз подіям в Україні і запенила, що незапаром українців чекає перемога
Ніка Білоцерковська бачить перемогу України у війні
Ніка Білоцерковська бачить перемогу України у війні / Фото: instagram.com/belonika

Російська журналістка та блогерка Ніка Білоцерковська зізналась, що вивчає ізотерику та зробила свої прогнози щодо подій. Про це вона розказала в інтерв’ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна24".

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Білоцерковська зізналась, що вивчає ізотерику. Тим не менше, чим з цього приводу захоплений Путін, вона не знає. Однак, вважає, що навряд чи це – про "світло".

Ми всі знаємо історію, що при дворі кожного царя були персональні чаклуни. Враховуючи результат, навряд чи це щось світле. Те, що зараз відбувається між Росією та Україною, це, звичайно, абсолютне й кристальне пекло. Як назвати людину, котра його влаштувала і все це витягла на поверхню? – каже журналістка.

Білоцерковська також розповіла, що зараз багато цікавиться тим, як Муссоліні та Гітлер відправляли величезні експедиції на Тибет. На її думку, в цієї війни не буде "прямого кінця".

Якщо малювати нове таро, там немає мавпи з ядерною боєголовкою. Ці карти родом з XV-XVI сторіччя, там багато чого не вистачає. Однак, Україна отримає перемогу, і в мене постійно випадає "смерть імператора". Очікувати лишилось недовго, – прогнозує Білоцерковська.

Як людина, яка була піонеркою, Білоцерковська сприймає покоління дітей, котрих зараз опрацьовує пропаганда, як "щось жахливе". Пробачити кремлівському диктатору покоління цих дітей, як росіян так і українців, неможливо.

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З обидвох сторін, адже у одних він відняв майбутнє, у інших – дім, – резюмувала журналістка.

Раніше DZIDZIO розповів про містичний сон, який наснився йому напередодні війни.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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