Новий виток в особистому житті: Кім Кардашян вперше опублікувала спільні фото з Пітом Девідсоном

Зірка реаліті-шоу та інстаграм Кім Кардашян, яка активно підтримує Україну в боротьбі з російським окупантом, нагадала про себе новинами. Вперше вона опублікувала фото із новим бойфрендом в інстаграм.
Нагадаємо, в особистому житті найвідомішої з Кардашян останнім часом намітилися великі зміни. Так, відбувся її офіційне розлучення з Каньє Вестом – хоча репер її, як і раніше, ментально не відпускає і навіть регулярно знаходить нових подруг, яких у Мережі називають клонами Кім. А останні кілька місяців Кардашьян регулярно з'являється у компанії зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном. І тепер перша публікація в інстаграм спільних фото розцінено всіма як офіційне підтвердження їхнього роману.
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Треба сказати, що Кім та Піт зовсім не ховалися, тому папараці їх регулярно знімали під час прогулянок чи вечерь на побаченнях. Ці кадри, очевидно, шалено злять Каньє, тому він у своєму новому кліпі присвятив Піту Девідсону цілу вакханалію.
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А нам тільки залишається чекати новин від цієї харизматичної пари: це один із небагатьох приводів відволіктися від нашої нової реальності через російське вторгнення.
Також нагадаємо, раніше Кріс Дженнер, Хлоє, Кендал і Кайлі підтримали Україну .