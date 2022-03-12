Новий виток в особистому житті: Кім Кардашян вперше опублікувала спільні фото з Пітом Девідсоном

Зірка реаліті-шоу в інстаграм показала фото, які давно від неї чекали шанувальники

Для Кім це велика подія / Фото: instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу та інстаграм Кім Кардашян, яка активно підтримує Україну в боротьбі з російським окупантом, нагадала про себе новинами. Вперше вона опублікувала фото із новим бойфрендом в інстаграм.

Нагадаємо, в особистому житті найвідомішої з Кардашян останнім часом намітилися великі зміни. Так, відбувся її офіційне розлучення з Каньє Вестом – хоча репер її, як і раніше, ментально не відпускає і навіть регулярно знаходить нових подруг, яких у Мережі називають клонами Кім. А останні кілька місяців Кардашьян регулярно з'являється у компанії зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном. І тепер перша публікація в інстаграм спільних фото розцінено всіма як офіційне підтвердження їхнього роману.

Реклама

Кім та Піт / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашян підтвердила роман з молодим бойфрендром / Фото: instagram.com/kimkardashian

Треба сказати, що Кім та Піт зовсім не ховалися, тому папараці їх регулярно знімали під час прогулянок чи вечерь на побаченнях. Ці кадри, очевидно, шалено злять Каньє, тому він у своєму новому кліпі присвятив Піту Девідсону цілу вакханалію.

Реклама

Дивіться далі у відео.

А нам тільки залишається чекати новин від цієї харизматичної пари: це один із небагатьох приводів відволіктися від нашої нової реальності через російське вторгнення.

Реклама

Також нагадаємо, раніше Кріс Дженнер, Хлоє, Кендал і Кайлі підтримали Україну .