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Ольгу Бузову не впізнали на новому фото: Що зі скулами?

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 08:03
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У Мережі Бузову часто критикують не лише за вокал, а й за фото. Популярна телеведуча майже не публікує знімків без ретуші
Ольга Бузова перестаралася з фотошопом
Ольга Бузова перестаралася з фотошопом / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведучій регулярно пишуть, що вона надто обробляє знімки і щоразу її все важче впізнати. Сама Бузова ніяк не реагує на коментар, а продовжує ділитися новими публікаціями, які є черговим приводом для обговорень.

Телеведуча вже повернулася з відпочинку у Куршавелі та активно готується до прем'єри чергової пісні. У себе в Instagram Бузова показала новий образ. Телеведуча позувала в чорному плащі та чоботах з латексу.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях Ользі Бузовій знову дісталося за ретуш фото.

  • "Фотошоп рулить"
  • "А чого фільтрів обмаль, ти більше наклади... Хочеш бути красунею, а не виходить"
  • "А що зі скулами"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Також Бузова опублікувала нове відео, показавши детальніше образ та розповіла докладніше про нову пісню.

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#небудивомнезверя вийде в ніч з 19 на 20 січня за традицією на мій день народження. Але ви почуєте нову мене... Те, що було глибоко всередині, і те, що я довго боялася вам показати. Але ж треба "Ніколи Нічого Не Боятися", тому я впущу вас глибоко у свою душу та серце

Під відео підписники почали відзначати, що Бузова у цьому вбранні нагадує Марув.

Назва
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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