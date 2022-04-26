Медики, поліція та розгублений Болдвін: опубліковані кадри нещасного випадку на зйомках фільму, де загинула українка Гатчинс

У кадр потрапила член команди, яка відповідає за обслуговування та постачання зброї для фільму

Оприлюднено відео після смертельної стрілянини Алека Болдвіна на знімальному майданчику / Фото: Колаж: Сьогодні

21 жовтня відомий актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза. Це сталося під час репетиції сцени зі зброєю на знімальному майданчику фільму "Іржа".

Галина Гатчинс у критичному стані була доставлена в лікарню, де пізніше померла. У лютому сім'я вбитої подала на Алека Болдвіна до суду.

Реклама

Напередодні офіс шерифа надав у відкритий доступ усі відеофайли, пов'язані з розслідуванням. Ролик, опублікований у YouTube-каналі CBS, містить кадри з нагрудних відеореєстраторів помічників і детективів, звіти про інциденти, світлини з місця злочину, звіти про огляди, допити свідків тощо.

У відео також є особи, які надають першу допомогу Галіні Гатчинс та Джоелу Соузі на місці зйомок, а також Алек Болдуїн, який запитує про їхній стан.

Реклама

На іншому відео, знятому лише через кілька хвилин після стрілянини, можна побачити Ганну Рід, яка каже поліцейським, що вона зброярка фільму, і додає: "Або, принаймні, я була... Ласкаво просимо в найгірший день у моєму житті".

Раніше "Сьогодні" писали, що Алек Болдвін подав до суду проти продюсерів фільму "Іржа" через смерть Галини Гатчинс.