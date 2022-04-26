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Медики, поліція та розгублений Болдвін: опубліковані кадри нещасного випадку на зйомках фільму, де загинула українка Гатчинс

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 16:25
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У кадр потрапила член команди, яка відповідає за обслуговування та постачання зброї для фільму
Оприлюднено відео після смертельної стрілянини Алека Болдвіна на знімальному майданчику
Оприлюднено відео після смертельної стрілянини Алека Болдвіна на знімальному майданчику / Фото: Колаж: Сьогодні

21 жовтня відомий актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза. Це сталося під час репетиції сцени зі зброєю на знімальному майданчику фільму "Іржа".

Галина Гатчинс у критичному стані була доставлена в лікарню, де пізніше померла. У лютому сім'я вбитої подала на Алека Болдвіна до суду.

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Напередодні офіс шерифа надав у відкритий доступ усі відеофайли, пов'язані з розслідуванням. Ролик, опублікований у YouTube-каналі CBS, містить кадри з нагрудних відеореєстраторів помічників і детективів, звіти про інциденти, світлини з місця злочину, звіти про огляди, допити свідків тощо.

У відео також є особи, які надають першу допомогу Галіні Гатчинс та Джоелу Соузі на місці зйомок, а також Алек Болдуїн, який запитує про їхній стан.

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На іншому відео, знятому лише через кілька хвилин після стрілянини, можна побачити Ганну Рід, яка каже поліцейським, що вона зброярка фільму, і додає: "Або, принаймні, я була... Ласкаво просимо в найгірший день у моєму житті".

Раніше "Сьогодні" писали, що Алек Болдвін подав до суду проти продюсерів фільму "Іржа" через смерть Галини Гатчинс.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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