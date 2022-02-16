Родина вбитої на зйомках фільму Галини Гатчинс подала на Алека Болдуїна до суду

Родичі української операторки Галини Гатчинс, яку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін на зйомках фільму, подали заяву до суду на знаменитість.
Про це повідомляє телеканал CNBC.
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У заяві йдеться, що Алек Болдуїн та інші продюсери були в курсі проблем з безпекою під час поводження з вогнепальною зброєю на знімальному майданчику і не вжили заходів щодо виправлення ситуації.
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Рідні операторки зазначили, що таким чином 21 жовтня 2021 року, у день загибелі Галини Гатчинс, було порушено базові правила техніки безпеки під час роботи з вогнепальною зброєю.
Позов подано зі звинуваченнями у ненавмисному вбивстві.
Як все сталося?
Голлівудський актор Алек Болдвін застрелив українську операторку Галину Гатчинс на знімальному майданчику вестерну "Іржа". Актор стріляв з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами.
У результаті пострілу постраждали двоє осіб. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю, а операторка отримала важке поранення. Її у критичному стані було доставлено до лікарні, де вона пізніше померла від отриманих поранень.