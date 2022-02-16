Родина вбитої на зйомках фільму Галини Гатчинс подала на Алека Болдуїна до суду

Родичы впевнены, що було порушено базові правила техніки безпеки під час роботи з вогнепальною зброєю

Позов подано зі звинуваченнями у ненавмисному вбивстві/Фото: Getty Images, Instagram/halynahutchins, колаж: "Сьогодні"

Родичі української операторки Галини Гатчинс, яку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін на зйомках фільму, подали заяву до суду на знаменитість.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

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У заяві йдеться, що Алек Болдуїн та інші продюсери були в курсі проблем з безпекою під час поводження з вогнепальною зброєю на знімальному майданчику і не вжили заходів щодо виправлення ситуації.

Рідні операторки зазначили, що таким чином 21 жовтня 2021 року, у день загибелі Галини Гатчинс, було порушено базові правила техніки безпеки під час роботи з вогнепальною зброєю.

Позов подано зі звинуваченнями у ненавмисному вбивстві.

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Як все сталося?

Голлівудський актор Алек Болдвін застрелив українську операторку Галину Гатчинс на знімальному майданчику вестерну "Іржа". Актор стріляв з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами.

У результаті пострілу постраждали двоє осіб. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю, а операторка отримала важке поранення. Її у критичному стані було доставлено до лікарні, де вона пізніше померла від отриманих поранень.

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