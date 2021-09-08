Батько Фріске готовий помиритися з Шепелєвим і забути про суперечки за спадщину, але є одна умова

Родині Жанни Фріске і її чоловікові Дмитру Шепелеву не вдалося зберегти хороші відносини. Всі шість років після смерті співачки вони продовжують судитися за спадок Жанни

Батько Фріске назвав умови, на яких готовий помиритися з Дмитром Шепелєвим / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скріншот з YouTube

Володимир Фріске вперше за довгий час заговорив про можливе примирення з Дмитром Шепелєвим. Батько Жанни Фріске розповів, на яких умовах готовий би був налагодити стосунки з екскоханим співачки і батьком її єдиного сина – Платона.

Я міг би зробити перший крок до примирення, якщо б знав, що це актуально. Якби я побачив онука, то відразу б відклав всі суди. Дружина моя сказала, що не буде з Шепелєвим лаятися. Побажала йому здоров'я, – сказав Володимир Фріске в YouTube-шоу "Психологія зірок"

Правда, від всіх своїх слів, сказаних на адресу Шепелєва він не відмовляється . Володимир впевнений, що як тільки Платон зареєструється в соцмережах, він дізнається про свого батька правду.

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Батько Фріске і Дмитро Шепелєв / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скріншот з YouTube

Але зараз Володимир Фріске запевняє, що заради спілкування з онуком все-таки готовий би був забути всі скандали.

Я буду нормально спілкуватися з Шепелєвим, потисну руку. Забуду наклеп. Забуду всі грошові справи. Але я не дозволю, щоб він дитину зробив жебраком, – сказав батько Фріске

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