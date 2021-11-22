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Oxxxymiron назвав дату виходу довгоочікуваного альбому – фанати у передчутті

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 17:52
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Популярний реп-виконавець порадував шанувальників новиною – він оголосив офіційну дату, коли їм чекати його нову платівку
У Оксимірона вийде новий альбом
У Оксимірона вийде новий альбом / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Російський хіп-хоп артист нещодавно випустив мікстейп – збірка із 36 пісень, більшість яких виявились архівними записами. Але серед них було кілька нових треків: "Колесо", "Мох", "Цунамі" та "Організація".

Тоді фанати репера були засмучені цим, бо вони хотіли свіжих композицій Оксімірона. Тим паче, що вихід нового альбому очікувався понад шість років. Шанувальники виконавця розділилися на два табори – одні терпляче були переконані, що він пожартував з них і альбом, у якому всі треки будуть новими, найближчим часом вийде. А інші обурилися – мовляв, навіщо робити так.

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Як стало відомо, саме перші мали рацію – ще одному повноцінному альбому справді бути. Про це Оксимірон заявив на всіх своїх сторінках у соціальних мережах. Для просування платівки він навіть створив новий сайт під назвою "коли альбом.рф".

Поки що на сайті є лише дата виходу платівки – 1 грудня 2021 року. Як вона називатиметься і зі скількох треків буде складатися, поки що невідомо. Ніякої додаткової інформації стосовно альбому немає – музикант не розкриває подробиць.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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