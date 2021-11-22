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Oxxxymiron назвал дату выхода долгожданного альбома – фанаты в предвкушении

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 17:52
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Популярный рэп-исполнитель порадовал поклонников новостью – он объявил официальную дату, когда им ждать его новую пластинку
У Оксимирона выйдет новый альбом
У Оксимирона выйдет новый альбом / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

Российский хип-хоп артист недавно выпустил микстейп – сборник с 36 песен, большинство которых оказались архивными записями. Но среди них было несколько новых треков: "Колесо", "Мох", "Цунами" и "Организация".

Тогда фанаты рэпера были расстроены этим, потому что они хотели свежих композиций Оксимирона. Тем более, что выход нового альбома ожидался более шести лет. Поклонники исполнителя разделились на два лагеря – одни терпеливо были убеждены, что он пошутил над ними и альбом, в котором все треки будут новыми, в ближайшее время выйдет. А другие возмутились – мол, зачем так делать.

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Как стало известно, именно первые оказались правы – еще одному полноценному альбому действительно быть. Об этом Оксимирон заявил на всех своих страницах в социальных сетях. Для продвижения пластинки он даже создал новый сайт под названием "когда альбом.рф".

Пока что на сайте есть только дата выхода пластинки – первое декабря 2021 года. Как она будет называться и со скольких треков состоять, пока что неизвестно. Никакой дополнительной информации по поводу альбома нет – музыкант не раскрывает подробности.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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