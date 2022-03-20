Телеведуча Тетяна Лазарєва назавжди покинула Росію: повертатись туди не планую

Російська телеведуча завжди підтримувала Україну і відкрито засуджувала російську агресію. Також вона називає речі своїми іменами: Росія напала на Україну

Тетяна Лазарєва емігрувала до Іспанії / Фото: Instagram

Тетяна Лазарєва перебувала у Києві, коли російські війська вторглися в нашу державу. Телеведуча приїхала зніматися в програмі "Ліга сміху" і мала виїхати до РФ 25 лютого, проте залишилася. Вона не зі слухів знає, що зараз українці переживають і через кого. Також артистка намагалась достукатись до росіян, розповідаючи про війну в Україні.

Раніше в одному з інтерв'ю акторка зізнавалась, що наговорила собі на чималий термін і тому навряд чи повернеться на свою батьківщину, що власне і відбулось.

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І от, як з'ясувалось, 55-річна артистка виїхала за кордон. Тепер Тетяна Лазарєва перебуває в Іспанії. Там вона планує влаштуватися на довго.

Я в Іспанії. Прийшла до тями. Було дивне відчуття – ось воно, тіло, ноги-руки, все це вдома, у знайомій та абсолютно безпечній обстановці, а ось голова десь там залишилася, у Києві. Три дні пішло на те, щоб з'єднатися, зібрати все докупи. Зібралася. Оглядаюся. Думаю, що далі. Повертатися до Росії не планую, – написала телеведуча в Instagram.

Також Лазарєва прокоментувала і злосні коментарі, які вона отримує від хейтерів. За словами акторки, у неї до цього стійкий імунітет.

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Ті, хто думає, що в мене йде хоч міліграм сил на комменти якихось злісних тролів, що плюються отрутою – не переживайте за мене)) У мене до такого стійкий імунітет. І ви не звертайте уваги, не годуйте тролів – підгодовуйте себе, коханих, оберігайте та зберігайте! Ми один одному ще знадобимося, – додала зірка.

Раніше стало відомо, що Земфіра та Рената Литвинова покинули Росію. Також ходять чутки, що Алла Пугачова з Максимом Галкіним виїхали з країни-агресорки.

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