Співачка Шер готова прийняти українців у власному будинку

Співачка Шер разом з іншими знаменитостями виступила зі словами підтримки українського народу та засудила початок воєнного конфлікту.
Слідом за Бенедиктом Камбербетчем прийняти українських біженців у своєму будинку готова попдіва Шер. Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.
За словами виконавиці, вона зобов'язана допомогти тим, хто опинився в такому складному становищі, адже якби трапилася така ситуація з нею, хтось точно прийшов би на допомогу.
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Я хотіла б стати спонсором українських сімей у своєму домі. Вони будуть у безпеці, і про них подбають. Багато людей у моєму становищі мають надавати допомогу. Якби я була одна або з дітьми чи отримала травму, сподіваюся, хтось теж подбав би про нас, – написала Шер.
Зазначимо, що вже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.
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