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Співачка Шер готова прийняти українців у власному будинку

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18 березня, 18:00
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Американська співачка Шер висловила підтримку українському народу під час війни з росією та заявила про готовність прийняти у себе біженців
Співачка Шер прийме українських біженців
Співачка Шер прийме українських біженців / Фото: instagram.com/cher

Співачка Шер разом з іншими знаменитостями виступила зі словами підтримки українського народу та засудила початок воєнного конфлікту.

Слідом за Бенедиктом Камбербетчем прийняти українських біженців у своєму будинку готова попдіва Шер. Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

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За словами виконавиці, вона зобов'язана допомогти тим, хто опинився в такому складному становищі, адже якби трапилася така ситуація з нею, хтось точно прийшов би на допомогу.

Я хотіла б стати спонсором українських сімей у своєму домі. Вони будуть у безпеці, і про них подбають. Багато людей у моєму становищі мають надавати допомогу. Якби я була одна або з дітьми чи отримала травму, сподіваюся, хтось теж подбав би про нас, – написала Шер.

Скриншот

Зазначимо, що вже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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