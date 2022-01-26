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Пітер Дінклейдж звинуватив Disney у лицемірстві та вибірковій прогресивності через ремейк "Білосніжки"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 21:05
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Зірка "Ігри престолів" виступив з критикою студії Disney через бажання перезняти "Білосніжку". Він не впевнений, що автори зможуть відійти від стереотипів
Пітер Дінклейдж розкритикував Disney
Пітер Дінклейдж розкритикував Disney / Фото: Getty Images

Не секрет, що зараз тривають підготовчі роботи перед стартом зйомок ремейку "Білосніжки". Як і багато інших, хіти минулих років будуть подані у дусі нової реальності. Тому на головну роль взяли латиноамериканську акторку Рейчел Зеглер. Саме вона реалізує роль принцеси. Але щодо гномів, є побоювання, що автори не зможуть відійти від стереотипів.

Обурюється новою кіноісторією знаменитий актор Пітер Дінклейдж, зірка "Ігри престолів". За його словами, у Disney дуже пишаються, що головну роль грає темношкіра актриса, але творці не думають про те, що і далі поширюють стереотипи про карликів. У новому подкасті WTF він заявив таке:

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Пітер Дінклейдж
Пітер Дінклейдж / Фото: https://www.1zoom.ru/

Ви певною мірою прогресивні, але ви все ще знімаєте цю грьобану відсталу історію про сім гномів, які живуть разом у печері. Відійдіть крок назад і подивіться, що ви робите. Це не має жодного сенсу для мене. Якщо ви розповідаєте історію про Білосніжку у найпрогресивнішому ключі, так робіть це для всіх.

Рейчел Зеглер
Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Вибірковість Disney бісить актора, оскільки, на його думку, студія хоче зробити ремейк без стереотипів Але з іншого боку ризикує зайнятися стереотипною репрезентацією маленьких людей.

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Якого хріна? Чи всі мої зусилля, спрямовані на боротьбу з цією проблемою, були марними? Схоже, я недостатньо голосно говорив,

- додав він.

Після критики актора у компанії повідомили, що прикладуть усі зусилля, щоб не допустити такого промаху. Вони будуть працювати з консультантами з культури, щоб покращити фільм.

Щоб уникнути посилення стереотипів з оригінального анімаційного фільму, ми застосовуємо інший підхід до цих семи персонажів та консультуємося з членами спільноти карликів,

– поділився представник Disney.

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мультфільм "Білосніжка та сім гномів" / скріншот

Чи вдасться це зробити компанії, чи ні, ми дізнаємося після прем'єри.

Нагадаємо, Пітер Дінклейдж страждає від ахондроплазії, одного з різновидів карликовості. Він завжди в інтерв'ю та творчості виступав проти стереотипів про людей зі схожим діагнозом.

Також зараз обговорюють новини про те, що Маколей Калкін одружується.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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