Чому висловлювання Тарзана про війну можуть спровокувати скандал у родині Корольової і до чого тут сестра співачки

Наталя Корольова досі не прокоментувала російську агресію. А ось її сестра Руся та чоловік Сергій Глушко активно роблять публікації про війну в Україні.

У родині Наташі Корольової різні думки про війну в Україні / Фото: Instagram

З початку війни Наташа Корольова, яка родом із Києва, зробила лише одну публікацію і вона ніяк не стосувалася нападу Росії. У той же час Тарзан виявився шанувальником "русского мира" та підтримує російську агресію .

У себе в Instagram чоловік Корольової заявив, що нібито санкції проти Росії лише зашкодять Європі.

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Хочеться просто запитати людей, котрі живуть у "недружніх" країнах. Як вам ваші санкції? Чи сильно хотіли ввести проти Росії? Ввели. І що далі? Зараз голодуватимете. На бензин у вас ціни злетіли. Ви цього хотіли? Ви поставте питання своєму посібнику з приводу того, що у вас відбувається з економікою. Хто у цьому винен? Росія? А може увімкніть залишки мозку і зверніть погляди на тих, хто вас змушує вводити ці санкції, які б'ють за вашим добробутом. Такий нехитрий ланцюжок, що не треба багато мозку, щоб це зрозуміти. Давайте, думайте

Хоч Тарзан зараз і видалив це відео, але воно вже встигло потрапити до Мережі.

А ось старша сестра Наташа Корольова Ірина Осауленко, яка раніше виступала під псевдонімом Руся, не мовчить про війну в Україні. Вона активно підтримує рідну країну.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, колись Ірина була популярною співачкою. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира. Нині Ірина живе у США.

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