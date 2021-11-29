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Позашлюбний син Шварценеггера – копія батька в молодості. Фанати шоковані схожістю (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 15:01
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24-річний Джозеф Баен, син легенди бодібілдингу та актора бойовиків Арнольда Шварценеггера, багато в чому наслідує свого знаменитого батька
Син актора багато в чому наслідує відомого батька
Син актора багато в чому наслідує відомого батька / Фото: Инстаграм

Вони разом регулярно займаються у спортзалі. Джо називає Арнольда "найкращий партнером з тренувань у світі, який не допускає шахрайства".

Результат наполегливої праці очевидний – Баен часто публікує у соціальних мережахфотографії м'язистого тіла. Підписники здивовані тим, як він ідеально відтворює деякі з найвідоміших поз батька-бодібілдера.

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/ Фото: Инстаграм

Після появи у низці невеликих кінопроектів Баен зараз задіяний у зйомках повнометражного фільму "Лава". Картина претендує на звання першого в історії, повністю фінансованої за рахунок криптовалюти.

Нещодавно Джозеф поділився фотографією зі знімального майданчика – він зображений без сорочки, в обстановці, схожій на джунглі. Прихильникам молодого актора знімок одразу нагадав культовий фільм Шварценеггера "Хижак".

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24-річний позашлюбний син Арнольда Шварценеггера
24-річний позашлюбний син Арнольда Шварценеггера / Фото: Инстаграм

Нині спадкоємець голлівудської зірки розвиває кар'єру у двох напрямках. Джо нещодавно отримав ліцензію рієлтора в Лос-Анджелесі, але, крім роботи у сфері нерухомості, він також знімається у фільмах.

Відомо, що Джозеф – позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, якого народила його домробітниця Мілдред Баен. У сім'ї актора вона пропрацювала понад 20 років – весь цей час Арнольд зраджував своїй дружині з нею.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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