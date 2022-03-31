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"Політика Путіна – це гопники з вулиці": актор Панін розкритикував російську владу

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 20:56
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Олексій Панін дав інтерв'ю Наташі Влащенко для каналу "Україна 24". В ньому артист засудив путінський режим
Олексій Панін розкритикував політику Путіна
Олексій Панін розкритикував політику Путіна / Фото: instagram.com/actor.panin

Ми вже писали, що відомий актор Олексій Панін пояснив, чому багато росіян підтримують війну в Україні. Він також висловився про своїх колег, які вийшли з російським президентом на одну сцену в "Лужниках", незважаючи на те, що відбувається у Харкові, Маріуполі, Чернігові та інших українських містах.

В розмові з Наталією Влащенко, яка опублікована в YouTube-каналі Україна 24, Панін також поділився думкою про політику президента рф.

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Артист впевнений, що путін давно не зважає на міжнародну громадськість, йому байдуже, що про нього подумають.

Він давно вже не дивиться та не думає, що про нього скажуть на Заході. Йому однаково. Путін йде як звичайний гопник із вулиці. Політику російської влади можна пояснити, як гопники з вулиці. Їм байдуже, що скажуть, їм байдуже, як на це відреагує світ, – сказав Панін.

Олексій Панін вже два роки мешкає в Іспанії. Він виїхав з росії не тільки через диктаторську владу, але й також через позицію суспільства:

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Я давно сказав, що в росії я жити не хочу. Я не хочу жити в країні, де немає виборів, в країні, де права людини відсутні, я не хочу жити в гомофобному суспільстві.

Панін додав, що не хотів би залишатися у своїй країні, навіть якби президентом був не путін. Водночас актор любить батьківщину, та вкладає в це поняття лише такі речі як сім'я, друзі, улюблені місця в Москві.

В Іспанії артист виходить на мітинги на підтримку України та активно публікує відео на цю тему у своєму Instagram:

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Нагадаємо, що у 2015 році Олексій Панін виступав на підтримку окупації Криму, через що СБУ відкрила стосовно актора кримінальне провадження.

Коли Панін виїхав із росії, то публічно вибачився перед народом України через російську агресію. Він також дав інтерв'ю Дмитру Гордону, у якому пояснив, як врятувався від пропаганди росії.

Нещодавно Олексій Панін пояснив, чому йому не шкода, що росія перетворюється на Північну Корею.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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