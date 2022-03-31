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"Политика Путина – это гопники с улицы": актер Панин раскритиковал российскую власть

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 20:56
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Алексей Панин дал интервью Наташе Влащенко для канала "Украина 24". В нем артист осудил путинский режим
Алексей Панин раскритиковал политику Путина
Алексей Панин раскритиковал политику Путина / Фото: instagram.com/actor.panin

Мы уже писали, что известный актер Алексей Панин объяснил, почему многие россияне поддерживают войну в Украине. Он также высказался о своих коллегах, которые вышли с российским президентом на одну сцену в "Лужниках", несмотря на то, что происходит в Харькове, Мариуполе, Чернигове и других украинских городах.

В беседе с Наташей Влащенко, опубликованной в YouTube-канале Украина 24, Панин также поделился мнением о политике президента рф.

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Артист уверен, что путин давно не считается с международной общественностью, ему безразлично, что о нем подумают.

Он давно уже не смотрит и не думает, что о нем скажут на Западе. Ему все равно. Путин идет как обыкновенный гопник с улицы. Политику российской власти можно объяснить как гопники с улицы. Им все равно, что скажут, им все равно, как на это отреагирует мир, – сказал Панин.

Алексей Панин уже два года живет в Испании. Он уехал из россии не только из-за диктаторской власти, но также из-за позиции общества:

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Я давно сказал о том, что в россии я жить не хочу. Я не хочу жить в стране, в которой нет выборов, в стране, где права человека отсутствуют, я не хочу жить в гомофобном обществе.

Панин добавил, что не хотел бы оставаться в своей стране, даже если бы президентом был не путин. При этом актер любит родину, но вкладывает в это понятие такие вещи, как семья, друзья, любимые места в Москве.

В Испании артист выходит на митинги в поддержку Украины и активно публикует видео на эту тему в своем Instagram:

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Напомним, что в 2015 году Алексей Панин выступал в поддержку оккупации Крыма, из-за чего СБУ открыла в отношении актера уголовное производство.

Когда Панин выехал из россии, то публично попросил у народа Украины прощения за российскую агрессию. Он также дал интервью Дмитрию Гордону, в котором объяснил, как спасся от пропаганды рф.

Недавно Алексей Панин объяснил, почему ему не жалко, что россия превращается в Северную Корею.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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