Олексій Панін пояснив, чому йому не шкода, що росія перетворюється на Північну Корею (відео)

Актор Олексій Панін активно підтримує Україну і не боїться говорити про російську агресію

Олексій Панін / Фото: instagram.com/actor_ap

Російський актор вже неодноразово висловлювався на підтримку України і продовжує це робити. Олексій Панін зазначив, що йому в соцмережах багато хейту пишуть, але його це не хвилює. Цього разу актор вирішив висловитись, чому йому не шкода росіян.

Заблоковано незалежні ЗМІ, все заборонено. Росія перетворюється на Північну Корею. Російський народ мені не шкода, кожен народ заслуговує на свій уряд. Навальний у в'язниці, Нємцова вбито, Плитковську вбито. Усі, хто могли говорити, очолити опозицію та повезти народ за собою ізольовані, убиті, знищені. Більшість російського населення – зомбі, більшість людей у Росії боїться, хтось негідник, хтось мерзотник. Сподіваюся, колись ця злочинна влада впаде і росія нарешті зможе стати нормальною, цивілізованою демократичною країною. Щиро кажучи, я слабо в це вірю – генетично рабський код дуже складно винищити. Дуже шкода Україну, вибачте.

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Нагадаємо Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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