Сальма Хаєк виганяла духів зі свого будинку за допомогою медіумів – зізнання актриси

Сальма Хаєк зіткнулася з незвичайною містичною проблемою: її дочка і персонал, який працює в лондонському будинку актриси, вважають, що там мешкають привиди

Сальма Хайєк виявила у своєму особняку безліч привидів / Фото: Getty Images

Зірка поділилася цією історією у новому інтерв'ю телеведучій Еллен Дедженерес.

Я не бачила примар, але персонал не хоче там більше працювати, тому що піаніно саме грає. І світло вмикається і вимикається саме по собі, двері та вікна відчиняються і зачиняються, – сказала Сальма і пожартувала, що співробітник, який відмовився залишатися в будинку, міг бути п'яний, коли став свідком паранормального явища.

Потім Дедженерес звернулася до 14-річної доньки актриси Валентини, яка теж була на шоу, щоб та підтвердила мамині слова.

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Я справді бачила щось – дійсно примар пару разів, – відповіла дівчинка.

Сальма Хаєк з'явилася на заході з дочкою Валентиною / Фото: Getty Images

Хаєк зазначила, що кілька інших людей теж бачили істоти в будинку, але її чоловік заявив, що не вірить цим твердженням і вважає, що це повна нісенітниця. Актриса вирішила пошукати фахівця, який міг би допомогти їй із духовним очищенням будинку.

Навіть якщо це неправда, принаймні ми змогли психологічно навіяти собі, що все нормально, – пояснила Сальма.

Коли її будинок відвідав медіум, то й справді побачив у оселі привидів.

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Він почав заходити в кімнати і говорити: "Так, тут є стара жінка та дитина". Усі почали хвилюватись ще більше. Він знайшов 10 чи 20 духів, – поділилася Хаєк.

Запрошений медіум не зміг вигнати всіх привидів із дому – один з них наполіг на тому, щоб залишитися в кімнаті доньки актриси через те, що живе там набагато довше за дівчинку.

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