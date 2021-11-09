Сальма Хайек изгоняла духов из своего дома с помощью медиумов – признание актрисы

Сальма Хайек столкнулась с необычной мистической проблемой: ее дочь и персонал, работающий в лондонском доме актрисы, считают, что там обитают привидения

Сальма Хайек обнаружила в своей особняке множество привидений / Фото: Getty Images

Звезда поделилась этой историей в новом интервью телеведущей Эллен Дедженерес.

Я не видела призраков, но персонал не хочет там больше работать, потому что пианино играет в одиночку. И свет включается и выключается сам по себе, двери и окна открываются и закрываются, – сказала Сальма и пошутила, что сотрудник, который отказался оставаться в доме мог быть пьян, когда стал свидетелем предполагаемого паранормального явления.

Затем Дедженерес обратилась к 14-летней дочери актрисы Валентине, которая была тоже на шоу, чтобы та подтвердила мамины слова.

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Я действительно видела что-то – действительно призраков пару раз, – ответила девочка.

Сальма Хайек появилась на мероприятии с дочерью Валентиной / Фото: Getty Images

Хайек отметила, что несколько других людей тоже видели существа в доме, но ее муж заявил, что не верит этим утверждениям и считает, что это полная чушь. Актриса решила поискать специалиста, который мог бы помочь ей с духовным очищением дома.

Даже если это неправда, по крайней мере, мы смогли психологически внушить себе, что все нормально, – объяснила Сальма.

Когда ее дом посетил медиум, то и вправду увидел в жилище призраков.

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Он начал заходить в комнаты и говорить: "Да, здесь есть старуха и ребенок". Все начали волноваться еще больше. Он нашел 10 или 20 духов, – поделилась Хайек.

Приглашенный медиум не смог изгнать всех призраков из дома – один из них настоял на том, чтобы остаться в комнате дочери актрисы из-за того, что живет там намного дольше девочки.

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