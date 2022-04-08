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Після новин про розлучення Моргенштерн змінює громадянство – куди втік російський репер?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 15:02
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Російський репер Алішер Моргенштерн більше не хоче бути громадянином країни-агресора та подає документи на новий паспорт в іншій країні.
Моргенштерн отримує нове громадянство
Моргенштерн отримує нове громадянство / Фото: Instagram

Не встигли шанувальники Моргенштерна відійти від новин про розлученні музиканта через кілька місяців після пишного весілля , як і чекали нові новини

Як повідомляє tn Telegram-канал " Голос Ізраїлю "Моргенштерн має намір отримати інше громадянство. Незважаючи на те, що репер втік у Дубай, отримати статус громадянина він планує в Ізраїлі.

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Музиканта помітили у Тель-Авіві, де він оформляв документи для ізраїльського паспорта.

Скріншот

Відповідно до законодавства Ізраїлю, отримати громадянство можна лише завдяки родинним зв'язкам. Як відомо, мама Алішера чистокровна єврейка, тому жодних складнощів у музиканта із цим не виникло.

Також, за словами російських ЗМІ, Моргенштерн продає свою нерухомість у Росії.

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Нагадаємо, що минулого року Моргенштерн та його дружина Ділара переїхали до Дубаї. Втекти в Емірати музикантові довелося після того, як у Москві проти нього порушили кримінальну справу щодо пропаганди наркотиків.

Нещодавно Моргенштерн випустив новий трек, у який вставив голос одеситки , що ховається в бомбосховищі. Цією жінкою виявилася мама Владислава Палагіна – музиканта, з яким працює Алішер.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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