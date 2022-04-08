Після новин про розлучення Моргенштерн змінює громадянство – куди втік російський репер?

Не встигли шанувальники Моргенштерна відійти від новин про розлученні музиканта через кілька місяців після пишного весілля , як і чекали нові новини
Як повідомляє tn Telegram-канал " Голос Ізраїлю "Моргенштерн має намір отримати інше громадянство. Незважаючи на те, що репер втік у Дубай, отримати статус громадянина він планує в Ізраїлі.
Музиканта помітили у Тель-Авіві, де він оформляв документи для ізраїльського паспорта.
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Відповідно до законодавства Ізраїлю, отримати громадянство можна лише завдяки родинним зв'язкам. Як відомо, мама Алішера чистокровна єврейка, тому жодних складнощів у музиканта із цим не виникло.
Також, за словами російських ЗМІ, Моргенштерн продає свою нерухомість у Росії.
Нагадаємо, що минулого року Моргенштерн та його дружина Ділара переїхали до Дубаї. Втекти в Емірати музикантові довелося після того, як у Москві проти нього порушили кримінальну справу щодо пропаганди наркотиків.
Нещодавно Моргенштерн випустив новий трек, у який вставив голос одеситки , що ховається в бомбосховищі. Цією жінкою виявилася мама Владислава Палагіна – музиканта, з яким працює Алішер.
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