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Останні хвилини життя Юрія Шатунова потрапили до об'єктиву камери (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 червня, 15:28
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Здоров'я соліста "Ласкового мая" різко погіршилося на відпочинку. Друзі співака доправили його до лікарні. Співак не міг стояти на ногах. Це зафіксували камери
Камери відеоспостереження зняли останні хвилини життя Шатунова
Камери відеоспостереження зняли останні хвилини життя Шатунова / Фото: Колаж: Сьогодні

Громом серед ясного неба у шоу-бізнесі стала сьогоднішня новина про смерть соліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова . Виконавець помер від гострої серцевої недостатності віком 48 років.

Останні хвилини життя зірки 90-х зняли камери відеоспостереження. На кадрах видно, як друзі Шатунова намагаються донести його до лікарні, а він ледве рухається та намагається зловити повітря ротом.

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Стало відомо, що самопочуття Шатунова різко погіршилося під час відпочинку в Підмосков'ї. За словами його директора, артист раптово зблід і схопився за серце. Останнє, що сказав співак своїм близьким: "У мене спазм".

Як повідомляє Telegram-канал "НеМалахов" , спочатку виконавця привезли до однієї лікарні, проте там лікарі не змогли йому допомогти та перенаправили до іншого відділення. Дорогою до клініки, Шатунов помер.

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Пізніше медики визначили, що Шатунов мав важку форму некрозу кардіального м'яза, який вражає всі м'язові шари серця.

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть російського співака П'єра Нарциса – "шоколадний заєць" не переніс операцію на нирках.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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