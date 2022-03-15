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Помаленьку йдуть на дно. У росії кінотеатри перебувають на межі банкрутства

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 09:41
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Після нападу путіна на Україну рф розплачується за свій кривавий злочин. Санкції, дефіцит ресурсів та продуктів, обвалення рубля, статус країни-вигнанця і це ще не все...
Российские кинотеатры под угрозой банкротства.
Российские кинотеатры под угрозой банкротства. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки окупанти цинічно обстрілюють Україну вже 20-й день, росіяни мовчать про війну та ниють через "ізоляцію від всього світу". Вони плачуть над айфонами, McDonald's та Instagram, у той час коли їхні російські військові вбивають українське мирне населення, дітей зокрема.

Через війну рф проти України санкції також торкнулися й російських кінотеатрів. Після відмови Голлівуду постачати фільми до росії їхні кінотеатри опинились під загрозою банкрутства, повідомляють росЗМІ.

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Внаслідок цього відвідуваність у кінотеатрах скоротилася втричі. Гендиректор Об'єднаної мережі кінотеатрів Олексій Васясін розповів, що у такому режимі заклади можуть протриматися близько 2-3 місяців.

За даними аналітичної компанії Comscore, голлівудським кіностудіям росія приносила лише 3% від продажу квитків у всьому світі. Тому їм втратити російський ринок зовсім не страшно.

Для кінотеатрів росії неможливість показувати світові прем'єри – найжахливіший сценарій, який міг статися, – каже директор Мережі кінотеатрів "Прем'єр Зал" Володимир Петелін.

За попередніми підрахунками, кінотеатри в росії недоотримуватимуть до 70% виручки.

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До речі, саме російське кіно за останні роки займало від 20 до максимум 40% зборів. Решта – це закордонне кіно. Що ж час росіянам перейти до перегляду старих радянських фільмів або дешевих російських проєктів

Раніше російська телеведуча Ксенія Собчак емоційно відреагувала на санкції. А от Регіна Тодоренко дуже переживає через блокування Instagram у росії.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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