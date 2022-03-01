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Зрадив Путіна? Громадянин РФ Жерар Депардьє закликав припинити війну в Україні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 21:14
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Відомий французький актор також не зміг промовчати щодо вторгнення Путіна в Україну і озвучив свою позицію
Жерар Депардьє виступив проти війни в Україні.
Жерар Депардьє виступив проти війни в Україні. / Фото: Getty Images

Шостий день російські окупанти розстрілюють українські міста та мирне населення. І шостий день відомі люди з усього світу закликають до припинення війни. До прикладу, Роберт Де Ніро вимагав зупинити агресію спільними зусіллями.

Окрім того, закликав окупантів "скласти зброю та вести переговори" Жерар Депардьє, який отримав паспорт РФ особисто із рук Путіна.

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Росія та Україна завжди були братніми країнами. Я проти цієї братовбивчої війни. Кажу вам: "Складіть зброю і ведіть переговори!" – заявив актор, повідомляє Rfi.

До слова, це перший публічний вислів Депардьє з приводу нападу РФ на Україну.

Як Жерар Депардьє отримав паспорт РФ

Французький актор отримав російське громадянство у 2013 році. Паспорт йому вручав Володимир Путін у Сочі.

Скріншот

Тоді він просив російське громадянство на знак протесту тодішньому президентові Франції Франсуа Олланда та його намірам запровадити в країні 75% податок на найзаможніших громадян.

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Актор був прописаний у квартирі свого друга, колишнього директора Держфільмофонду Миколи Бородачева у Саранську.

Нагадаємо, принц Чарльз підтримав Україну. Також Леді Гага заявила, що "її серце зараз з українцями".

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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