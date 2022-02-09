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Коли скандал – привід попіаритись: Наталія Могилевська запросила Зіанджу на свій концерт "ONA"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 20:55
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У Мережі обговорюють нову публікацію співачки, яка вирішила анонсувати свій концерт, зігравши на недавньому скандалі із колишнім підопічним
Могилевська пиарить новий концерт
Могилевська пиарить новий концерт / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Судячи з нової публікації Наталії Могилевської, вона вирішила привернути до себе ще більше уваги. Так, незабаром має відбутися її великий концерт, куди точно прийде велика кількість глядачів та зіркових колег. Але артистка вирішила скористатися ситуацією та згадала ще й Зі Фамелу (Зіанджу), скандал із якою в Мережі набирає обертів, щоб на шоу познайомитися та поговорити про "жіноче призначення".

Хто знає, як на подібні прояви відреагують шанувальники, але в Мережі вже кажуть, що Наталя Могилевська, особливо не соромлячись, хайпує на історії з Зі. Ми вже в очікуванні Зі Фамелу та коментарів публіки.

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Нагадаємо, цього тижня спалахнув великий скандал між Наталією Могилевською та Зі Фамелу, раніше відомою як Борис Апрель та Зіанджа. Так, обговорення почалося після того, як Зі розкрила в Інстаграм свою правду про роботу з Наталією Могилевською та Аланом Бадоєвим. За словами співачки, вона пережила велике приниження і навіть поплатилася своєю кар'єрою.

Пізніше Наталія Могилевська коментувала вислови блондинки, хоча, за її словами, вона з нею не знайома особисто, зате добре знала Бориса Апреля. За її словами, вона неодноразово ризикувала власною репутацією, концертами та зв'язками заради того, щоб "просунути" революційного для того часу артиста. За Наталю Олексіївну також вступався Влад Дарвін.

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Наталя Могилевська запросила на концерт Зі Фамелу
Наталя Могилевська запросила на концерт Зі Фамелу / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також пропонуємо вам оцінити нові спокусливі фото Ані Лорак.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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