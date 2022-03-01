Ще недавно була з концертами в Україні, але не говорить про війну: Йолка видалила публікації з Instagram

Артистка з українським корінням у момент вторгнення Росії в Україну обрала тактику мовчання

Співачка Йолка не говорить про напад Росії на Україну / Фото: скріншот

Нещодавно ми писали про те, що Йолка приїхала з концертами в Україну. 15 лютого був її концерт у Києві, а 16-го – у Харкові. І в непростий час, коли Росія вторглася в Україну, від артистки з українським корінням Єлизавети Іванців (справжнє її ім'я) всі чекають підтримки. Але її немає і, мабуть, не буде.

Йолка, як і раніше, мовчить про війну в Україні, хоча вже 6-й день її співвітчизники перебувають під шквалом бомб та дикої агресії з боку окупантів.

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Спочатку зірка в інстаграмі підтерла публікації до 2018 року.

скриншот з інстаграму Йолки

Очевидно, вона отримувала шквал критики від українців, як і інші артистки, які покривають злочини російської влади своєю мовчанкою.

А потім і зовсім прибрала всі публікації, найімовірніше, щоб від неї, нарешті, всі відчепилися.

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скриншот з інстаграму Йолки

Але артистці варто знати, що українці нічого не забудуть і точно не вибачать їй, зірці, яка народилася в Україні й провела юність в Ужгороді.

Також нагадаємо, співачка Лоліта Мілявська називає війну Росії в Україні спецоперацією, а актор Антон Шагін і зовсім підтримує Путіна.

Але, на щастя, весь цивілізований світ засуджує дії Путіна і закликає якнайшвидше закінчити весь цей жах.

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Усі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення в Україну.