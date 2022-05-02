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Совість замучила? Ведучий "Модного приговора" засудив російську війну в Україні

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 20:42
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У Мережі з'явилася інформація про те, що історик моди Олександр Васильєв написав відкритий лист, де засудив російське вторгнення в Україну
Історик моди написав лист, в якому розкритикував дії російської влади
Історик моди написав лист, в якому розкритикував дії російської влади / Фото: скриншот, Інстаграм Олександра Васильєва

Раніше з'являлися новини від історика моди та ведучого про те, що зйомки "Модного приговора" зупинено, тому що нема в що одягати героїнь (все через санкції в РФ). Але відкрито він не говорив, через що ввели санкції в Росії, хто розпочав війну в Україні та не критикував криваві дії російської влади. Тепер з'явилася інформація, що Олександр Васильєв все ж таки відкрито засудив війну Росії проти України.

Так, на сайті муніципалітету литовського міста Вісагінас з'явився лист Олександра Васильєва, яке він написав ще в березні, але активне поширення листа отримав тільки зараз. У цьому місті, до речі, зберігається його колекція старовинного вбрання. За словами історика, "безпрецедентні амбіції відтворення величезної Імперії викликають військову окупацію, яка прямо зараз руйнує незалежну державу України".

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Васильєв засудив війну Росії в Україні і зізнався, що боїться, що дії влади стануть причиною ядерної війни.

Як пацифіст, я рішуче проти всіх воєн, їх обов'язково треба припиняти.

Олександр Васильєв
Олександр Васильєв / Фото: Інстаграм Олександра Васильєва

Також він заявив, що ніяк не пов'язаний із керівництвом Росії та просить зберегти його колекцію в цілості.

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Я не пов'язаний з керівництвом Росії, не нагороджений жодною урядовою нагородою та не отримую допомоги для мого Фонду сховища колекції Старовинного костюма та Історії моди з Росії. Ми просимо зберегти цю найціннішу приватну колекцію на території Литви, не допустити її знищення. Я ніколи не був членом будь-якої партії, я сам був емігрантом від радянського режиму до Франції у 1982 році і маю Литовське громадянство понад 20 років. Я рішуче виступаю проти агресивної війни і молюся за безпеку та цілісність кордонів та повагу до культурної спадщини Європи! Хай буде Мир!

Відкритий лист Олександра Васильєва можна прочитати за посиланням.

І судячи з того, як російська влада зачищає всіх, хто говорить правду, – як це зараз відбувається, наприклад, із Максимом Галкіним, швидше за все телепередача "Модный приговор" незабаром отримає нового ведучого.

Також читайте, чому в РФ складають фейки для Макса Барських.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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