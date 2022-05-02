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Совесть замучила? Ведущий "Модного приговора" осудил российскую войну в Украине

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 20:42
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В Сети появилась информация о том, что историк моды Александр Васильев написал открытое письмо, где осудил российское вторжение в Украину
Историк моды написал письмо, в котором раскритиковал действия российских властей
Историк моды написал письмо, в котором раскритиковал действия российских властей / Фото: скриншот, Инстаграм Александра Васильева

Ранее появлялись новости от историка моды и ведущего о том, что съемки "Модного приговора" остановлены, так как не во что одевать героинь (все из-за санкций в РФ). Но открыто он не говорил, из-за чего ввели санкции в России, кто начал войну в Украине и не критиковал кровавые действия российских властей. Теперь же появилась информация, что Александр Васильев все же открыто осудил войну России против Украины.

Так, на сайте муниципалитета литовского города Висагинас появилось письмо Александра Васильева, которое он написал еще в марте, но активное распространение письмо получило только сейчас. В этом городе, кстати, хранится его коллекция старинного костюма. По словам историка, "беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины".

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Васильев осудил войну России в Украине и признался, что боится, что действия властей станут причиной ядерной войны.

Как пацифист, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать.

Александр Васильев
Александр Васильев / Фото: Инстаграм Александра Васильева

Также он заявил, что никак не связан с руководством России и просит сохранить его коллекцию в целости.

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Я не связан с руководством России, не награжден ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничижения. Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет. Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы! Да будет Мир!

Открытое письмо Александра Васильева можно прочитать по ссылке.

И судя по тому, как российские власти зачищают всех, кто говорит правду, – как это сейчас происходит, к примеру, с Максимом Галкиным, скорее всего телепередача "Модный приговор" вскоре получит нового ведущего.

Также читайте, почему в РФ сочиняют фейки про Макса Барских.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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