Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Путініст Григорій Лепс неочікувано встав на захист Алли Пугачової, яка поїхала в Ізраїль

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 10:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це щось нове – Лепс, який підкорюється режиму Путіна, раптом заступився за Примадонну, яка разом з чоловіком виступає противником рашистської влади
Григорій Лепс сподівається, що Алла Пугачова повернеться на Росію
Григорій Лепс сподівається, що Алла Пугачова повернеться на Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Алла Борисівна з Максимом Галкіним та дітьми вже майже три місяці перебувають в Ізраїлі. Вони виїхали з РФ одразу після нападу російських солдат на Україну. І хоч Пугачова казала, що все-таки збирається повертатись на батьківщину, але злосні рашисти її хейтять.

Зокрема, фанатка Путіна Надія Бабкіна наїхала на Аллу Пугачову та заявила, що "артистка плюнула у батьківщину з-за кордону". А от Григорій Лепс, який відкрито підтримав кривавий путінський режим і війну в Україні, на диво, заступився за Примадонну.

Реклама

Артист запевняє своїх колег-рашистів, що Алла Борисівна вирушила до Ізраїлю на відпустку і незабаром повернеться.

Лепс назвав Примадонну великою артисткою і наголосив, що вона, на відміну від свого чоловіка, жодних заяв не робила.

Навіщо одразу ставити ярлики? Пугачова – велика артистка. Може просто людина відпочиває. Від неї не було жодних заяв у той чи інший бік. Люди повернуться на батьківщину, будуть працювати і працюватимуть добре, – висловився співак під час пресконференції у пропагандистському агентстві.

А от щодо Максима Галкіна, то Лепс натякнув, що засуджує позицію гумориста, який на відмінну від багатьох колег, думає своєю головою та не боїться протистояти брехливій й кривавій путінській владі.

Реклама

Нагадаємо, раніше Лепс приїжджав на Донбас, щоб виступити перед російськими вбивцями. Тоді українська співачка Тіна Кароль жорстко присоромила путініста, назвавши його "їжею для хробаків".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти