Путініст Григорій Лепс проводить час у компанії елітної ескортниці: фото

Російського співака Григорія Лепса, який виступає на рашистських концертах, було помічено в компанії дівчини з сумнівною репутацією. За свої послуги вона просить 1500 доларів

Лепс засвітився в компанії елітної ескортниці

Рашист Григорій Лепс, який мовчить про війну в Україні, схоже, не нудьгує. Нещодавно артист розлучився з дружиною і його поява в компанії інших жінок не повинна викликати подив у публіки. Проте ЗМІ розкопали цікавий факт про супутницю Лепса. Як пише Telegram-канал "Звездач", дівчина, яка засвітилася на фото з Григорієм, займається ескортом.

Супутницю Лепса звуть Єлизавета Рідель. На одному з сайтів зазначено, що дівчина займається наданням ескорт-послуг та просить за них від 1500 доларів. Як пишуть аноніми, головні клієнти Лізи – чоловіки віком 60+.

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Фото: "Зірочок"

Цікаво, що в Instagram-профілі у Лізи написано, що вона навчалася в одразу кількох престижних навчальних закладах США – Єльському університеті, Інституті Пратта та Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі!

Однак, як пише mos.news, дівчина здобула освіту в Далекосхідному Федеральному Університеті за спеціальністю "Управління персоналом", а додаткові курси проходила на одній з онлайн-платформ для навчання. Там зібрано онлайн-курси від різних університетів світу.

Скріншот: Instagram

В описі профілю Єлизавета вказала, що вона є "гуру ресторанного сервісу". У стрічці Instagram Рідель не постить надто відверті фото, натомість у дівчини багато кадрів з відпочинку на елітних курортах та фото з дорогих ресторанів.

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Скріншот: Instagram

У Instagram-сторіз Ліза вже прокоментувала повідомлення про її рід діяльності, назвавши це чутками. Із Лепсом, як пише Рідель, вона познайомилася у грудні минулого року.

Люди часто помилково вважають, що бачать один лист, що падає, і знають, звідки дме вітер, – пише Рідель.

Скріншот: Instagram

При цьому на сайті про ескортниць йдеться про те, що Ліза ретельно приховує свій рід діяльності, прикриваючись ресторанною сферою. Схоже, інтереси у дівчини швидко змінюються – зараз вона вже хоче бути актрисою.

Скріншот: Instagram

Раніше повідомлялося, що Григорій Лепс нібито закрутив роман з українкою Наталією Болюх, "Міс Львів-2018".