Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Путініст Григорій Лепс проводить час у компанії елітної ескортниці: фото

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 21:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російського співака Григорія Лепса, який виступає на рашистських концертах, було помічено в компанії дівчини з сумнівною репутацією. За свої послуги вона просить 1500 доларів
Лепс засвітився в компанії елітної ескортниці
Лепс засвітився в компанії елітної ескортниці

Рашист Григорій Лепс, який мовчить про війну в Україні, схоже, не нудьгує. Нещодавно артист розлучився з дружиною і його поява в компанії інших жінок не повинна викликати подив у публіки. Проте ЗМІ розкопали цікавий факт про супутницю Лепса. Як пише Telegram-канал "Звездач", дівчина, яка засвітилася на фото з Григорієм, займається ескортом.

Супутницю Лепса звуть Єлизавета Рідель. На одному з сайтів зазначено, що дівчина займається наданням ескорт-послуг та просить за них від 1500 доларів. Як пишуть аноніми, головні клієнти Лізи – чоловіки віком 60+.

Реклама
Фото: "Зірочок"

Цікаво, що в Instagram-профілі у Лізи написано, що вона навчалася в одразу кількох престижних навчальних закладах США – Єльському університеті, Інституті Пратта та Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі!

Однак, як пише mos.news, дівчина здобула освіту в Далекосхідному Федеральному Університеті за спеціальністю "Управління персоналом", а додаткові курси проходила на одній з онлайн-платформ для навчання. Там зібрано онлайн-курси від різних університетів світу.

Скріншот: Instagram

В описі профілю Єлизавета вказала, що вона є "гуру ресторанного сервісу". У стрічці Instagram Рідель не постить надто відверті фото, натомість у дівчини багато кадрів з відпочинку на елітних курортах та фото з дорогих ресторанів.

Реклама
Скріншот: Instagram

У Instagram-сторіз Ліза вже прокоментувала повідомлення про її рід діяльності, назвавши це чутками. Із Лепсом, як пише Рідель, вона познайомилася у грудні минулого року.

Люди часто помилково вважають, що бачать один лист, що падає, і знають, звідки дме вітер, – пише Рідель.

Скріншот: Instagram

При цьому на сайті про ескортниць йдеться про те, що Ліза ретельно приховує свій рід діяльності, прикриваючись ресторанною сферою. Схоже, інтереси у дівчини швидко змінюються – зараз вона вже хоче бути актрисою.

Скріншот: Instagram

Раніше повідомлялося, що Григорій Лепс нібито закрутив роман з українкою Наталією Болюх, "Міс Львів-2018".

Реклама

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти