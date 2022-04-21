Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

П'яний Іван Охлобистін знову оскандалився: посібник Путіна хоче їхати воювати в Україну

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 10:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережу потрапила приватна розмова Охлобистіна, де він вкотре показав своє мерзенне "я"
Іван Охлобистін пробив нове дно
Іван Охлобистін пробив нове дно / Фото: открытые источники

Пропутинською позицією Івана Охлобистіна, російського актора, вже нікого не здивуєш. Але він пробив нове дно, цинічно розмірковуючи про російську війну в Україні та маючи намір у ній взяти участь.

Про це стало відомо з телефонної розмови 55-річного Охлобистіна, яка засвітилася в "Інтернах", із російським письменником Олександром Ніконовим. Про це письменник повідомив публічно.

Реклама
скріншот з Facebook Ніконова

А потім опублікував розмову з п'яним Охлобистіним, який має намір йти воювати в Україну за Путіна, на своєму сайті. Діалог між співрозмовниками розшифрував та опублікував журналіст телеканалу "Дождь" Михайло Козирєв у себе на сторінці у Facebook.

Головне та жахливе з того п'яного марення Охлобистіна – те, що актор, поклоняючись Путіну, збирається воювати в Україні. Письменник зазначив, що Росія вже програла цю війну, на що Охлобистін відповів:

Цього не може бути! Цього просто не може бути за всіма законами природи – фізичними, хімічними… Росія завжди виграватиме. Ми виграємо!... Навіть якщо станеться неможливе і ми програємо, це означає, що разом із нами програє весь світ. Нічого не буде! Буде великий нуль. І ми всі готові до цього Апокаліпсису! Весь народ погоджується. І ти не уявляєш, якою мірою! У єдиному пориві! Усі, з ким я говорив, усі за перемогу! Поети, художники... Ми вб'ємо всіх! Нам не потрібний такий світ, у якому немає нашої перемоги, Путін недаремно про це сказав.

Іван Охлобистін

Письменник зазначив, що їм і себе доведеться вбити, якщо використати ядерні ракети, із чим Охлобистін згоден. Коли Ніконов запитав, мовляв, а чи не простіше б їм самих себе тихенько вбити, а решту залишити у спокої, шанувальник Путіна зазначив, що на це вони чекали 30 років.

Реклама

Рашист Охлобистін сказав, що поїде в Україну із дружиною, ось тільки зробить операцію на зубах.

Рівень маразму та цинізму у словах Івана Охлобистіна зашкалює. Ось тільки за його позицію розплачуватиметься не одному покоління його дітей.

Нагадаємо, вже один рашист почав розплачуватись за підтримку кривавого – це Григорій Лепс, концерти якого скасовують в Ізраїлі.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти