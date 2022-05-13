Річард Гір продає свій раритетний кабріолет заради українців

Голлівудський актор Річард Гір вирішив продати свій раритетний кабріолет Jaguar XK8, щоб допомогти українському народу

Річард Гір продає авто, щоб допомогти Україні/ Фото: Bring A Trailer

Багато голлівудських знаменитостей сьогодні надають свою підтримку українцям. Наприклад, Лів Шрайбер готує їжу для біженців із України та допомагає волонтерам.

А ось зірка "Красуні" Річард Гір вирішив розлучитися зі своїм автомобілем, щоб зібрати кошти для переселенців. Розкішний кабріолет актора Jaguar XK8 1999 року випуску благодійний аукціон.

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На сайті покупці можуть ознайомитись з усіма характеристиками автомобіля, а також запропонувати свою суму за кабріолет голлівудського актора. Поточна ставка досягла 29 тисяч доларів .

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Згідно з інформацією аукціону, Гір був єдиним власником "Ягуара" і жодного разу не влучав із ним в аварії.

Повна сума продажу, включаючи комісію покупця, буде порівну розділена між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є некомерційними організаціями, які надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні, – каже інформація про продаж автомобіля.

Крім того, зірка Голлівуду приєдналася до міжнародної гуманітраної організації Care Crisis Ukrainian Fund, щоб допомагати українцям.

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Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті в Італії на підтримку України.