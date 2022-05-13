Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Річард Гір продає свій раритетний кабріолет заради українців

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 травня, 09:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голлівудський актор Річард Гір вирішив продати свій раритетний кабріолет Jaguar XK8, щоб допомогти українському народу
Річард Гір продає авто, щоб допомогти Україні/ Фото: Bring A Trailer
Річард Гір продає авто, щоб допомогти Україні/ Фото: Bring A Trailer

Багато голлівудських знаменитостей сьогодні надають свою підтримку українцям. Наприклад, Лів Шрайбер готує їжу для біженців із України та допомагає волонтерам.

А ось зірка "Красуні" Річард Гір вирішив розлучитися зі своїм автомобілем, щоб зібрати кошти для переселенців. Розкішний кабріолет актора Jaguar XK8 1999 року випуску благодійний аукціон.

Реклама

На сайті покупці можуть ознайомитись з усіма характеристиками автомобіля, а також запропонувати свою суму за кабріолет голлівудського актора. Поточна ставка досягла 29 тисяч доларів .

Скріншот

Згідно з інформацією аукціону, Гір був єдиним власником "Ягуара" і жодного разу не влучав із ним в аварії.

Повна сума продажу, включаючи комісію покупця, буде порівну розділена між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є некомерційними організаціями, які надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні, – каже інформація про продаж автомобіля.

Крім того, зірка Голлівуду приєдналася до міжнародної гуманітраної організації Care Crisis Ukrainian Fund, щоб допомагати українцям.

Реклама

Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті в Італії на підтримку України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти