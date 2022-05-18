Рок-група Pink Floyd створила колекцію одягу, щоб допомогти Україні

Музиканти з гурту Pink Floyd зараз активно підтримують Україну та виступають проти російського вторгнення на наші території. Після запису гучного хіта "Hey Hey Rise Up" з Андрієм Хливнюком артисти не зупинилися та запустили свій мерч.
Нова колекція одягу від Pink Floyd була натхненна спільним треком із лідером гурту "Бумбокс".
Pink Floyd запрошує вас приєднатися до них у їх підтримці народу України з колекцією творів мистецтва, створених для України, – написано на офіційному обліковому записі групи в Instagram.
Мерч музикантів прикрасили символічні малюнки. Одне із зображень – це соняшник. Його автор, художник Йосан Леон, надихнувся історією мешканки Херсона, яка пропонувала російським окупантам насипати насіння в кишеню та прорости на українці квітами.
Також у колекції представлені речі із репродукцією "Захисники Херсона" від української художниці Сани Шахмурадової. В основу твору лягла історія про чоловіків, котрий застрибнув на ворожий танк з українським прапором.
Крім футболок у мерчі представлені худі, шоппери та значки. Вартість однієї футболки з колекції – 25 фунтів (приблизно 915 гривень).
Усі кошти, які вдасться зібрати із продажу речей, підуть на гуманітарну допомогу для українців.
Раніше Джамала виставила на аукціон свою сукню для Євробачення-2017, щоб зібрати гроші для України.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні