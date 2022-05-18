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Рок-група Pink Floyd створила колекцію одягу, щоб допомогти Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 травня, 17:06
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Легендарний рок-гурт Pink Floyd виставив на продаж свою лімітовану колекцію одягу, щоб допомогти народу України
Pink Floyd створили колекцію футболок, щоб допомогти Україні
Pink Floyd створили колекцію футболок, щоб допомогти Україні / Фото: Інстаграм Pink Floyd

Музиканти з гурту Pink Floyd зараз активно підтримують Україну та виступають проти російського вторгнення на наші території. Після запису гучного хіта "Hey Hey Rise Up" з Андрієм Хливнюком артисти не зупинилися та запустили свій мерч.

Нова колекція одягу від Pink Floyd була натхненна спільним треком із лідером гурту "Бумбокс".

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Pink Floyd запрошує вас приєднатися до них у їх підтримці народу України з колекцією творів мистецтва, створених для України, – написано на офіційному обліковому записі групи в Instagram.

Мерч музикантів прикрасили символічні малюнки. Одне із зображень – це соняшник. Його автор, художник Йосан Леон, надихнувся історією мешканки Херсона, яка пропонувала російським окупантам насипати насіння в кишеню та прорости на українці квітами.

Скріншот – store.pinkfloyd.com

Також у колекції представлені речі із репродукцією "Захисники Херсона" від української художниці Сани Шахмурадової. В основу твору лягла історія про чоловіків, котрий застрибнув на ворожий танк з українським прапором.

Крім футболок у мерчі представлені худі, шоппери та значки. Вартість однієї футболки з колекції – 25 фунтів (приблизно 915 гривень).

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Усі кошти, які вдасться зібрати із продажу речей, підуть на гуманітарну допомогу для українців.

Раніше Джамала виставила на аукціон свою сукню для Євробачення-2017, щоб зібрати гроші для України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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