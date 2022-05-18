Рок-група Pink Floyd створила колекцію одягу, щоб допомогти Україні

Легендарний рок-гурт Pink Floyd виставив на продаж свою лімітовану колекцію одягу, щоб допомогти народу України

Pink Floyd створили колекцію футболок, щоб допомогти Україні / Фото: Інстаграм Pink Floyd

Музиканти з гурту Pink Floyd зараз активно підтримують Україну та виступають проти російського вторгнення на наші території. Після запису гучного хіта "Hey Hey Rise Up" з Андрієм Хливнюком артисти не зупинилися та запустили свій мерч.

Нова колекція одягу від Pink Floyd була натхненна спільним треком із лідером гурту "Бумбокс".

Реклама

Pink Floyd запрошує вас приєднатися до них у їх підтримці народу України з колекцією творів мистецтва, створених для України, – написано на офіційному обліковому записі групи в Instagram.

Мерч музикантів прикрасили символічні малюнки. Одне із зображень – це соняшник. Його автор, художник Йосан Леон, надихнувся історією мешканки Херсона, яка пропонувала російським окупантам насипати насіння в кишеню та прорости на українці квітами.

Скріншот – store.pinkfloyd.com

Також у колекції представлені речі із репродукцією "Захисники Херсона" від української художниці Сани Шахмурадової. В основу твору лягла історія про чоловіків, котрий застрибнув на ворожий танк з українським прапором.

Крім футболок у мерчі представлені худі, шоппери та значки. Вартість однієї футболки з колекції – 25 фунтів (приблизно 915 гривень).

Реклама

Усі кошти, які вдасться зібрати із продажу речей, підуть на гуманітарну допомогу для українців.

Раніше Джамала виставила на аукціон свою сукню для Євробачення-2017, щоб зібрати гроші для України.