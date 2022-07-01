Роман із Путіним та домашнє порно: скандальні факти про іменинницю Памелу Андерсон

1 липня голлівудська модель та актриса святкує свій 55-й день народження. Сайт "Сьогодні" згадав найцікавіші моменти з її біографії

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Життя Памели Андерсон нудним точно не назвеш. Навіть у свої 55 років актриса продовжує підкорювати серця чоловіків у всьому світі. А нещодавно Памела розлучилася зі своїм шостим чоловіком і відкрила серце нового кохання.

Багато фактів з біографії Андерсон можуть здатися шокуючими. Сайт "Сьогодні" нагадає найнесподіваніші моменти з життя зірки "Рятувальників Малібу".

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Цікаві факти про Памелу Андерсон

Памела Андерсон – зірка Playboy

Величезна популярність до Памелі прийшла після першої фотосесії для журналу Playboy. У 1989 році фотомодель вперше засвітилася на сторінках відвертого глянцю та підкорила всю чоловічу аудиторію.

За 10 років Памела потрапляла на обкладинку чоловічого журналу майже щороку. Усього на рахунку моделі 14 обкладинок Playboy.

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На рахунку актриси 14 обкладинок для Playboy

П'ять шлюбів – шість чоловіків

Особисте життя завжди було під прицілом фотокамер. Статус секс-символу зробив актрису найбажанішою дівчиною в Америці. І варто зазначити, Андерсон завжди використовувала цю перевагу. За плечима акторки п'ять офіційних шлюбів.

1995-го Памела вийшла заміж за рок-музиканта Томмі Лі. Пара одружилася за п'ять днів після знайомства. У шлюбі у подружжя народилося двоє синів, але щастя це не дало. За словами актриси, чоловік регулярно її бив і навіть отримав заборону від суду наближатися до дружини. Офіційно пара розлучилася 1998 року.

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Перший шлюб актриси був із рок-музикантом Томмі Лі

Другим чоловіком актриси теж став рок-музикант, Кід Рок. Весілля відбулося на яхті у Сан-Тропе у 2006 році. Щоправда, їхня родина проіснувала недовго. Через чотири місяці після весілля Кід та Памела розлучилися.

Памела Андерсон та Кід Рок

За рік актриса знову вийшла заміж. Обранцем Андерсон став Рік Соломон. Але й ці стосунки вийшли провальними. У 2008 році пара оголосила про розлучення. Причиною стало шахрайство Ріка.

У січні 2020 року Памела зіграла таємне весілля продюсером Джоном Пітерсом. Відносини між ними зародилися ще 1989 року, але тоді нічого не склалося. Через 30 років Джон і Памела знову вирішили зазнати успіху, але їхнє сімейне життя тривало всього два тижні. Пізніше виявилося, що пара не була офіційно розписана.

П'ятий шлюб Памели був із продюсером Джоном Пітерсом

Шостий шлюб моделі був із її охоронцем Деном Хейхерст. Закохані зблизилися під час пандемії коронавірусу, оскільки проводили багато часу разом. Тоді Памела була дуже щаслива. Проте за рік і цей шлюб актриси розпався.

Памела Андерсон вийшла заміж за охоронця / Фото: Скріншот из Daily Mail

Роман із Путіним

Якось Андерсон натякнула на "романтичні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним". Про можливий зв'язок президента Росії та американської актриси розповів британський телеведучий Пірс Морган.

Звичайно, ходили дивні чутки про те, що вона зустрічається з якимсь російським президентом. "Люблю це питання", – каже, сміючись, Андерсон, коли її запитують про її стосунки з Володимиром Путіним. Але насправді відповіді вона не дає, – сказав ведучий.

Андерсон – затята захисниця тварин

Головним секретом своєї краси Памела називає вегетаріанство. Зірка "Рятувальників Малібу" виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній.

Андерсон багато разів брала участь в акціях проти використання хутра в одязі, а також активно виступала проти компанії KFC. Крім того, зірка є обличчям American Liver Foundation та членом ради директорів організації із захисту морів Sea Shepherd.

Андерсон виступає за права тварин / Фото: Getty Images

За свою активну позицію актриса у 1999 році отримала премію Лінди Маккартні.

Домашнє порно

Гучний скандал навколо імені Памели Андерсон спалахнув у 1995 році. Тоді до Мережі потрапило відео сексуального характеру з Памелою Андерсон та її першим чоловіком Томмі Лі. Хоум-відео розлетілося на просторах інтернету моментально.

І хоча пара подала до суду на компанію Internet Entertainment Group, видалити копії відвертого контенту з актрисою не вдалося.

У Мережі "гуляє" хоум-відео Памели Андерсон та Томмі Лі

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