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Російський гурт Би-2 відмовився давати концерт через рашистський знак Z

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 23:12
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Музиканти просили прибрати знак, але керівництво майданчика не пішло на поступки
Би-2 скасував концерт в Омську через плакат на підтримку Путіна
Би-2 скасував концерт в Омську через плакат на підтримку Путіна

Слідом за рок-гуртом "ДДТ", який не підтримав путіністів, колектив "Би-2" теж не став давати концерт на сцені в місті Омськ, де висів великий банер на підтримку Путіна з безглуздим написом: "Zа президента!".

Як пише місцеве видання Om1.ru, "Би-2" скасував концерт за кілька хвилин до його початку. Місцевий чиновник Іван Колесников розповів, що напередодні заходу організатори завісили банер чорним полотном, але керівництво майданчика попросило прибрати тканину. Після цього рок-гурт остаточно відмовився виступати та поїхав звідти.

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У свою чергу "Би-2" в Instagram пояснив, що музиканти були повністю готові до концерту, але його довелося скасувати.

Зараз ці події можуть бути використані для продовження інформаційної атаки, яку "Би-2" зазнає у ЗМІ протягом останнього тижня. Ми розцінюємо цю ситуацію як продовження нападок на гурт та наших шанувальників, — написали музиканти.

Артисти пообіцяли фанатам проконтролювати, щоб усі гроші були повернуті.

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Концерт рок-гурту в Омську мав відбутися 28 квітня о 19:00 (22:00 за київським часом). Але глядачів не попередили про скасування заходу, пише "Вечерний Омск".

Нам нічого не пояснили, натовпи просто стояли та чекали понад 40 хвилин. Хтось сказав, що дзвонили на вахту, там відповіли, що концерту не буде, потім хтось вийшов і сказав щось про ненадання майданчика, – поділилася одна з фанаток.

Зазначимо, що також у Росії стали скасовувати концерти "Машины времени". Ймовірно, через те, що фронтмен гурту Андрій Макаревич активно висловлюється на підтримку України та критикує Кремль.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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