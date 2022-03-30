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Российская патриотка Анна Семенович высказалась в адрес Макса Барских, который не хочет петь в РФ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 11:04
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Российская певица Анна Семенович очнулась спустя месяц войны и решила высказать свое мнение в адрес украинских артистов , которые больше не хотят выступать в России
Российская патриотка Анна Семенович раскритиковала Макса Барских
Российская патриотка Анна Семенович раскритиковала Макса Барских / Фото: Instagram

Российским звездам никак не удается успокоиться после громких высказываний Макса Барских и других украинских певцов, которые принялb решение больше не сотрудничать с РФ. Яна Рудковская даже потребовала Барских вернуть деньги, заработанные в России.

Спустя месяц после начала войны в Украине свое мнение решилась высказать Анна Семенович. Российская певица всегда молчала о политической ситуации в РФ, но сейчас почему-то посчитала, что нужно открыть рот и назвала поступок Барских и других украинцев "некрасивым".

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Есть артисты, которые очень некрасиво поступили и перешли в прямые оскорбления, что недопустимо. Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показала свое истинное лицо. В нашей стране без них есть, кому петь, делать это честно и от души, – заявила Семенович, пишет "Стархит".

Анна же в свою очередь остается "патриоткой" и готова радовать свих слушателей. Только вот у нее пока другие планы. Певица намерена сменить род деятельности и заняться пошивом нижнего белья, ведь посчитала, что сейчас самое время пропихнуть свой отечественный продукт.

Ранее Макс Барских на прямую обратился к знаменитостям-рашистам. Самый громкий конфликт у украинского исполнителя произошел из Тимати, который открыто угрожал Барских.

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Мария Коробова
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