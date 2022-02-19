Найкрасивіший і найбагатший: як зараз живе зірка Величного століття Бурак Озчивіт

Бурак Озчивіт отримав популярність завдяки екранізації роману "Корольок — пташка співоча"

Як зараз живе актор Бурак Озчивіт / Фото: instagram.com/burakozcivit

У дитинстві він любив мультики і хотів стати Бетменом, а потім виріс та потрапив у модельний бізнес. Що відомо про життя Бурака Озчивіта – розповідаємо далі у матеріалі.

Бурак зростав у Стамбулі. Його батько рідко бував удома через бізнес та постійні відрядження, тож хлопець годинами сидів біля телевізора і дивився мультфільми.

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Старшим він замінив телевізор футболом та тренажерним залом, а після школи вступив до університету Мармора на факультет кіно, образотворчого мистецтва і фотографії.

Бурак Озчивіт почав зніматися в кіно у 2006 році / Фото: instagram.com/burakozcivit

Майбутній актор розпочинав свою кар'єру з модельного бізнесу, чим був зайнятий з 2003 до 2007 року. У 2003 році Бурак був визнаний "Найкращою моделлю Туреччини", а у 2005 році посів друге місце у конкурсі "Найкраща модель світу".

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Бурак Озчивіт довгий час працював моделлю / Фото: instagram.com/burakozcivit

Після успіху в конкурсах краси Бурак звернув на себе увагу турецьких режисерів і почав зніматися в кіно. Першу роль він зіграв у підлітковому трилері "Мінус 18", а вже через рік отримав ключову роль у картині "Примусовий чоловік".

Далі було кілька фільмів і серіалів, але популярним Бурак Озчивіт став завдяки серіалу "Величне століття", де він зіграв османського воєначальника Малкочоглу Балі Бея.

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Малкочоглу Балі Бей у серіалі "Величне століття" / Фото: Скриншот из видео

Під час зйомок серіалу "Корольок – пташка співоча", він познайомився зі своєю майбутньою дружиною – Фахріє Евджен. Проте пристрасть між акторами виникла пізніше, на знімальному майданчику мелодрами "Любов схожа на тебе".

Бурак Озчивіт та його дружина Фахріє Евджен / Фото: instagram.com/evcenf

Пара побралася 9 березня 2017 року в Німеччині та одружилася 29 червня 2017 року у Стамбулі. У квітні 2019 року у Бурака та Фахріє народився син Каран.

У Бурака та Фахріє є син Каран / Фото: instagram.com/evcenf

Як зараз живе Бурак Озчивіт

Актор все ще грає у футбол та знімається для турецьких брендів одягу. Він має власний ресторан у Стамбулі та колекцію раритетних авто.

Бурак Озчивіт в серіалі "Заснування: Осман" / Фото: Скриншот из видео

Озчивіт продовжує зніматися – минулого року вийшов другий сезон "Заснування: Осман", де Бурак виконав роль Осман Бея. Наразі він – один із найбільш високооплачуваних турецьких акторів. У Instagram на сторінку Бурака підписано понад 20 мільйонів фоловерів!

Нещодавно ми показували, як виглядала рудоволоса зірка "Величного століття" до пластики.