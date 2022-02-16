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Навіть очі змінилися! Як виглядала рудоволоса зірка Величного століття до пластики (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 12:28
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Б'юті-експерименти із зовнішністю Мер'єм Узерлі аналізують не лише віддані фани, а й професійні експерти. Розповідаємо, які трансформації пережила акторка
Що змінилось у зовнішності Мер'єм Узерлі.
Що змінилось у зовнішності Мер'єм Узерлі. / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Вже нікого не здивує таке явище як пластика. Багато селебретіс вдаються до коригування своєї зовнішності, аби виглядати ефективно. Навіть 26-річна донька Анастасії Заворотнюк вирішила змінити себе, щоб бути схожою на зіркову матусю!

Прихильники німецько-турецької акторки Мерьєм Узерлі вже давно наголошують, що зірка дуже змінилась з приходом слави після ролі Хюрем-султан у "Величному столітті".

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І справді, чарівна зовнішність знаменитості з часом зазнала низки хірургічних маніпуляцій. Втім, результат приголомшливий – мама двох доньок просто розцвіла!

Мер'єм з доньками.
Мер'єм з доньками. / Фото: Instagram

"Сьогодні" розповідає, що змінилось у зовнішності Мер'єм Узерлі і до яких б'юті-експериментів вона вдавалась.

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Очі

Чимало експертів запевняють, що акторка зробила собі блефаропластику - збільшила розріз очей, розкрила їх, щоб додати погляду відкритість.

/ Фото: Instagram

Фани чудово пам'ятають заворожуючий погляд Хюррем. Ми звикли до того, що чорна туш, яскраві тіні та темна підводка робили її очі яскравішими, ефектнішими, але вузькішими. До речі, у зірки від природи дуже незвичайні очі – їх колір залежить від освітлення, одягу та навіть настрою.

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Фігура

Щоб зіграти свою роль у серіалі, Мер'єм змушена була набрати понад 12 кілограмів! Потім на вагу ще вплинула і перша вагітність.

/ Фото: Instagram

Ми пам'ятаємо, якою була Узерлі з пухкенькими милими щічками і сочними формами. Проте незабаром акторка взяла себе в руки. Вона дотримувалась унікальної східної дієти, як включає в себе відварений булгур, сирі зелені овочі, зелену сочевицю, горіхи та відварене м'ясо. Унаслідок зірка скинула 10 кг - її обличчя сильно змінилось і акторка стала володаркою високих виразних вилиць!

Ніс та губи

Б'юті-експерти стверджують, що завдяки ринопластики ніс Мер'єм став більш окресленим, витонченим, особливо його кінчик. Також фахівці вважають, що не обійшлося без об'ємного моделювання губ. При цьому верхня губа акторки зберегла незвичайну природну форму.

/ Фото: Instagram

Брови

Раніше фани помічали, що положення брів у акторки у серіалі та в житті абсолютно різне. Експерти ж припускають, що для зйомок знаменитості провели процедуру ботулінотерапії з легким ефектом ліфтингу брів, тобто їхнього піднесення.

/ Фото: Instagram

Очевидно, що такі б'ють-експерименти пішли лише на користь Мер'єм. Тепер вона симпатична рудоволосса жінка з сексуальною фігурою та прекрасним обличчям.

/ Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Демі Мур запідозрили у новій пластиці. Читайте у матеріалі, що зірка зробила з обличчям.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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